Un premier match préparatoire ce vendredi à Windsor

Windsor — Après quelques séances d’entraînement tenues à Sherbrooke dans les derniers jours, le Desjardins — Wild de Windsor s’amène au Centre J.-A.-Lemay pour un premier match préparatoire ce vendredi dès 20 h 30.

Le nouvel entraîneur-chef, Denis Roy, pourra voir comment ses protégés vont performer alors que les Nordik Blades de Val-des-Sources seront les visiteurs.

Il s’agira du premier de quatre matchs préparatoires avant le début de la saison le vendredi 27 septembre.

Pour Denis Roy, l’important sera de voir comment les joueurs utilisés ce vendredi et lors des autres matchs préparatoires vont se donner afin de se tailler une place dans l’alignement.

Car oui l’organisation a annoncé le retour de plusieurs joueurs en vue de la prochaine saison, mais tout peut arriver dans un camp d’entraînement et particulièrement lors du calendrier préparatoire.

Et ça, autant Denis Roy et le directeur général Samuel Meunier le savent très bien. «Je suis très fébrile, de commenter, monsieur Roy, à quelques heures du premier match devant ses nouveaux partisans. Nous avons quelques nouveaux visages que nous avons hâte de voir à l’œuvre. Encore une fois, je suis très content de me joindre à une organisation aussi solide.»

En terminant, le match de ce vendredi sera présenté à la mémoire de monsieur Joé Robert qui est décédé subitement dans les derniers jours. «Le travail acharné de Joé Robert avec le Wild a mené à cette si belle implication de la caisse Desjardins du Val-Saint-François, d’expliquer le président de l’équipe, Patrick Lefebvre, avec émotions. Depuis, non seulement notre équipe de hockey s’appelle le Desjardins — Wild, mais Desjardins a décidé de s’impliquer avec notre hockey mineur local et le nom du Desjardins — Wild voyage partout en Estrie et même au Québec.»

Les funérailles de monsieur Joé Robert auront lieu le samedi 14 septembre à Lambton et nous offrons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Robert.

L’équipe vous attend ce vendredi, dès 20 h 30, pour la visite des Nordik Blades de Val-des-Sources.