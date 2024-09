La troisième édition de la randonnée agro-vélo Carottes & Garnotte du Val-Saint-François

Richmond – Une troisième édition de la randonnée agro-vélo Carottes & Garnotte du Val-Saint-François se prépare pour cet automne. Les amateurs de vélo de gravelle sont invités le dimanche 22 septembre prochain à découvrir les belles routes de campagne du Val-Saint-François, où paysages flamboyants, agriculture locale et produits du terroir seront à l’honneur. Le nombre de places est limité. Réservez votre place en ligne avant le 17 septembre 2024. Visitez les événements dans la section Quoi faire du site www.tourisme.val-saint-francois.com.

Le parcours de cette sortie à vélo sera d’environ 60 km, dont 81 % en gravelle. Il promet une randonnée des plus dynamiques sur des routes panoramiques de campagne comportant plus de 500 m de dénivelé positif.

« La beauté du Val-Saint-François en septembre est magique. Cette sortie de vélo de gravelle permet de découvrir notre richesse agricole et notre esprit communautaire. Nous poursuivons notre souci d’offrir aux passionnés de vélo de gravelle une expérience complète, alliant sport, environnement et produits du terroir », explique Marie-Josée Laforge, coordonnatrice du réseau cyclable et organisatrice de l’événement.

Cette journée riche en découvertes et en aventures débutera à 8 h 30 dans la municipalité d’Ulverton, au vignoble Les Vallons de Wadleigh. Un arrêt pour le dîner est prévu à la Vallée du Moulin, premier producteur de figues du Québec, dans la municipalité de Melbourne. Les participant.es auront la chance de faire une incursion guidée de la vallée et d’y déguster ses trésors. Le parcours ramènera les cyclistes au vignoble Les Vallons de Wadleigh pour clore cette belle aventure avec un bon verre de vin ! Un événement clé en main parfait pour profiter des beautés de l’automne.

Réservez votre participation en ligne avant le 17 septembre

Inscrivez-vous avant le 2 septembre, minuit, et bénéficier du tarif prévente de 45 $. Le coût de participation sera par la suite de 55 $, jusqu’au 17 septembre 2024, minuit.

Pour acheter votre billet : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/cd6805b7-4e1a-474e-892c-35f6fcaf8ae6.

Pour plus d’informations sur cet événement, communiquez avec Marie-Josée Laforge, coordonnatrice du réseau cyclable La Cantonnière à [email protected].