Un tout nouveau C.A. à la barre de l’Association du hockey mineur d’Asbestos

Val-des-Sources — Les membres du hockey mineur d’Asbestos comptent désormais sur l’appui d’un nouveau conseil d’administration à la tête de l’organisme.

Officiellement formé au mois de juin dernier, le C.A. compte à son bord six nouveaux administrateurs qui en seront à une première expérience dans ce groupe, ces derniers qui viendront ainsi épauler le président sortant M. François Beaudoin, qui entreprend quant à lui un deuxième mandat à ce poste.

La mission de la nouvelle équipe de direction sera sans aucun doute d’assurer une saine gestion des fonds et effectifs de l’Association, afin d’assurer la pérennité du hockey mineur organisé dans la MRC des Sources.

De ce fait, plusieurs initiatives ont eu lieu ou sont en cours de planification, dans le but d’aller à la rencontre des jeunes, de leurs parents et de la communauté en générale afin de favoriser l’implication, le sentiment d’appartenance et bien entendu d’assurer une santé financière accrue de l’organisme.

Mentionnons par ailleurs que la période d’inscription pour joindre les rangs des équipes des Hawks de Val-des-Sources/Warwick et Kingsey Falls est actuellement ouverte et il reste encore de la place en vue de la prochaine saison qui s’amorcera dans quelques semaines.

Pour une inscription ou pour obtenir de plus amples informations au sujet du C.A. ou encore sur les activités de la prochaine campagne, les gens sont invités à consulter la page Facebook de l’Association.

