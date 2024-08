Journée festive de golf au bénéfice du tournoi Mousquiri

Richmond — Le comité organisateur du tournoi national M-11 Mousquiri de Richmond poursuit ses activités de levée de fonds dans le but de souligner en grande pompe la 60e édition du tournoi qui se déroulera au mois de février 2025.

Après l’organisation d’un tournoi de balle-donnée en juin dernier, le comité tient à inviter les intéressé(e)s à participer à une journée festive de golf qui se déroulera le samedi 17 août prochain au club de golf Le Belle-View de Richmond.

Il s’agit d’un événement-bénéfice de 9 trous avec deux départs qui sont prévus à 9 h et 11 h 30. Cette compétition amicale sera suivie d’un souper-méchoui en soirée, à 17 heures. Les coûts d’inscriptions sont de 40 $ pour le golf (incluant la voiturette) et 75 $ pour le golf et le souper ; ou 35 $ pour le souper seulement.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant, ou obtenir plus d’informations en appelant au club de golf Le Belle-View au 819-826-3411, ou par l’entremise du site : Le Point de vente au « https://lepointdevente.com/billets/60emousquirijourneegolf », la page Facebook du tournoi ou le site internet du tournoi : www.mousquiri.com

Source : Guy Marchand pour le comité organisateur du tournoi