Le Wild congédie son entraîneur-chef

Windsor — La nouvelle saison du Desjardins — Wild de Windsor approche rapidement et une nouvelle ère s’amorcera alors qu’un nouveau visage sera derrière le banc de l’équipe. C’est ni plus ni moins que l’entraîneur des champions en titre de la Ligue régionale de hockey qui s’amènera comme entraîneur-chef. La direction de la formation de Windsor annonce la nomination de Denis Roy pour diriger les destinées de la formation.

Après avoir guidé les formations de Daveluyville et de Warwick vers des championnats des séries de la LRH, le défi sera de faire de même à Windsor.

« Il me fait extrêmement plaisir de me joindre à une organisation aussi solide que celle du Desjardins — Wild, d’affirmer fièrement le nouvel entraîneur. L’équipe aspire clairement aux grands honneurs et mon but est de venir compléter un personnel bien nanti », souligne Denis Roy.

Il ajoute que l’équipe était au « premier rang sur le plan offensif et deuxième sur le plan défensif, il faut maintenant atteindre, la coupe Éric Bergeron. »

Pour l’organisation de Windsor, un changement s’imposait afin de diriger l’équipe et le directeur général, Samuel Meunier, n’a pas caché ses émotions, car ce n’est pas facile d’effectuer de tels changements.

« La façon dont les séries éliminatoires se sont terminées pour notre équipe ne nous a pas plu, dit-il avant de préciser davantage. Sébastien Letarte et ses adjoints ont fait tout un travail au fil des ans et ce n’est jamais facile de prendre ce genre de décision. Je tiens à remercier Sébastien qui était avec nous depuis notre arrivée dans la LRH en 2019 » de dire M. Meunier.

« Pour ce qui est de Denis Roy, sa feuille de route parle d’elle-même d’ajouter M. Meunier. Il a mené les équipes de Warwick et de Daveluyville à des championnats au cours des trois dernières saisons, incluant deux finales contre nous. Nous sommes très heureux et fiers d’avoir réussi à nous entendre avec Denis afin de l’amener à Windsor et nous aurons Luc Demers pour le seconder. »

Enfin, le nouveau président du Desjardins — Wild, Patrick Lefebvre, a tenu à rendre hommage, lui aussi, à Sébastien Letarte tout en saluant le travail des adjoints Dany Hamel et Stéphan Bourbeau.

« Comme organisation sportive, notre but est de voir notre équipe remporter des victoires et atteindre les plus hauts sommets, dit-il. Sébastien Letarte et ses adjoints nous auront permis de connaître des saisons exceptionnelles. Nous serons toujours reconnaissants de l’implication de Sébastien qui, comme gars de la place, avait à cœur les succès de l’équipe autant que nous et nos précieux partisans. Je suis très positif que l’évolution de notre équipe se poursuivra avec l’arrivée de notre nouvel entraîneur, Denis Roy. »

La direction hockey du Desjardins — Wild annoncera les premières ententes au cours des prochains jours et accueille un nouveau vice-président en Jason Wheeler qui est le propriétaire de l’entreprise windsoroise Herwood, partenaire majeur de l’équipe.