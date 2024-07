Cinq joueurs ramènent les honneurs provinciaux

Actualités-l’Étincelle — La classe provinciale masculine de balle lente à la classique Pif, prenait fin le jeudi 27 juin dernier, avec la présentation de la grande finale sur le terrain du parc Quintal de Sherbrooke.

Pour l’occasion, les formations Devco Bâtisseur et Influences CPA/Lapointe entrepreneur électricien de Sherbrooke en venaient aux prises.

Il s’agissait du second affrontement entre les deux équipes, alors que Devco avait eu le dessus lors du premier duel disputé la veille, en défaisant Influences CPA par la marque de 14 à 7, les forçant ainsi à prendre la voie la plus longue pour se rendre à la finale.

Cette fois, bien décidé de ne pas répéter la situation de l’année précédente en s’inclinant au match ultime et gonflé à bloc à l’idée de mettre la main sur le précieux trophée de la classe provinciale, les joueurs de la formation influences CPA/Lapointe entrepreneur électricien se sont présentés sur le terrain avec une confiance renouvelée face à ses adversaires.

Comptant pas moins de cinq joueurs provenant de la MRC des Sources et du Val Saint-François dans ses rangs, la formation influences CPA a su s’imposer, autant offensivement que défensivement lors de cette importante rencontre, pour finalement prendre leur revanche de la plus belle des façons qui soit sur l’équipe de Devco Bâtisseur, soit en remportant le match et en s’emparant des honneurs du tournoi. Pour quiconque pratique le sport de la balle lente, gagner le Pif représente un accomplissement incroyable.

Ainsi, Yohan Therrien (Windsor) Jean-Philippe Thérien (Windsor), Jasmin Dumas (St-François-Xavier de Brompton), de même que René Lachance et Steve Larochelle, tous deux résidents de la ville de Val-des-Sources, se sont mérités le titre de champions 2024, permettant du même coup à l’ensemble de notre région de rayonner un peu de fierté avec eux.

Le noyau de joueurs, énoncé ci-haut, s’est avéré un des éléments clés de cette conquête 2024.