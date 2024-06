Le Challenge de softball du circuit C du Centre-du-Québec à Val-des-Sources

Val-Saint-François - Le deuxième tournoi de balle-bénéfice pour la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec s’est tenu les 25 et 26 mai dernier. Il aura permis d’amasser 6777 $. « Ce tournoi bénéfice a vu le jour à cause d’une grande épreuve : la perte de ma maman qui en est décédée en 2019. Toutefois, il faut aller de l’avant et ...