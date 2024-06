Du tennis de haut niveau à Danville

Danville — La ville de Danville invite la population à venir assister à son Challenge de tennis des Loisirs, qui se tiendra les 28 et 29 juin prochain sur les courts adjacents au Centre communautaire Mgr Thibault.

Il s’agira d’un moment privilégié pour voir en action quelques-unes des meilleures raquettes locales et de la région estrienne, ainsi que du Centre-du-Québec.

Organisé par le comité des loisirs de la municipalité, le tournoi prendra officiellement son envol le vendredi à 19 h, alors que les joueurs de classe A, Yanick Picard de Val-des-Sources et Guy Tresor Ntwari de Victoriaville, s’affronteront notamment pour l’occasion.

Il faut dire que deux parties seront disputées en simultanées tout au long de la durée de cet événement qui promet de s’avérer haute en couleur.

Pour Pierre Grimard, conseiller municipal membre du comité loisirs et joueur aguerri lui-même, il s’agit d’une belle opportunité de faire découvrir la qualité des installations municipales.

« Nous avons la chance de posséder des infrastructures sportives fort enviables à Danville et nous souhaitons les mettre en avant-plan pour que les jeunes et les moins jeunes de notre milieu puissent en profiter pleinement. Or, nous ne sommes pas peu fiers de pouvoir accueillir un tournoi de la qualité et du niveau de compétition relevé comme celui qui sera présenté ici, car non seulement les gens se réuniront en grand nombre pour l’occasion, mais cela permettra également aux amateurs de constater le grand talent des participants. », de commenter, M. Grimard.

Une dizaine de joueurs de niveau A, B et C seront en compétition au cours des deux journées d’activités et au moment d’écrire ces lignes, des pourparlers étaient toujours en cours afin de potentiellement attirer quelques participants de calibre AA.

« C’est clair que les gens qui viennent jouer sont des passionnés de ce sport, car les bourses se veulent davantage une symbolique qu’autre chose en cette première édition. », de poursuivre le conseiller. Ce dernier mentionna également avoir déjà reçu des demandes pour ajouter une classe féminine l’an prochain.

« Nous avons fait le choix de débuter plus conservateur dans notre organisation, mais c’est certain que l’aspect d’ajouter une classe féminine a tout son sens. Nous allons voir comment va se passer l’édition de cette année en premier lieu, mais encore une fois, c’est sûr que si l’engouement, tel qu’on le connaît actuellement demeure, tout est envisageable pour l’avenir. », conclut-il.

Le comité organisateur souligna qu’il y aura présence de bar et rafraîchissements sur place, ainsi que d’un service de restauration par le biais de commandes également.

De plus, en dépit du fait que des estrades populaires sont installées près du terrain, l’organisation recommande fortement aux visiteurs d’apporter leurs chaises de parterre, afin de pouvoir profiter au maximum des angles de vues disponibles aux quatre coins des deux surfaces de jeu.