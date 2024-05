Retour de la journée d’initiation à la pêche

Val-des-Sources — Les membres du comité de pêche du Club Larochelle tiendront une nouvelle journée d’initiation à la pêche, principalement destinée aux jeunes de 6 à 17 ans, le samedi 8 juin prochain.

L’évènement gratuit pour la relève, se déroulera à compter de 8 h aux abords du Club de chasse et pêche Larochelle, soit au 231 du boulevard Larochelle dans le secteur des Trois-Lacs.

Il est à noter qu’un maximum de 75 jeunes pourra se prévaloir d’un certificat officiel faisant office de permis de pêche, lesquels seront par ailleurs valide jusqu’à leur majorité. Prendre toutefois note que l’attribution des permis se feront selon le principe de premier arrivé, premier servi.

En plus de se voir remettre une canne à pêche dûment montée, le jeune pêcheur en herbe verra les membres du comité lui offrir une diversité d’activités, participer sans frais à un repas hot dog avec jus et croustilles, sans compter une remise de prix en milieu d’après-midi, laquelle viendra ainsi clore de belle façon une journée de plaisirs et de découvertes.

Historiquement cette journée d’initiation à la pêche sportive a connu beaucoup de succès auprès des jeunes de la région, en plus de susciter l’intérêt de plus grand, c’est donc dire que nous sommes en droit de penser que l’édition 2024 n’y fera pas exception.

Pour obtenir des précisions ou encore de plus amples informations sur l’événement du 8 juin prochain, il est possible de contacter M. Sylvain Courtemanche, membre du comité organisateur, au numéro : 819-620-2937.