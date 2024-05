Les gagnants du concours Trois étoiles basketball du Club optimiste d’Asbestos

Val-des-Sources - Le Club Optimiste d’Asbestos a profité de l’occasion offerte par la présentation du tournoi de basketball du Mini Phénix, qui se tenait au pavillon sportif de l’école secondaire l’Escale le 8 avril dernier, pour y jumeler son concours Trois étoiles basketball.

Ce jumelage fut notamment rendu possible en raison du fait que le membre optimiste responsable de cette activité, M. Jean Nadeau, agissait à titre d’officiel dans le cadre du tournoi où étaient impliquées huit écoles primaires du territoire de la MRC des Sources.

Ainsi, ce défi sportif, organisé sous forme d’un concours d’habiletés, aura su rallier une multitude de jeunes participants.

Le défi amical consistait à évaluer la maîtrise de trois facettes de jeu avec le ballon, soit le lancer, le drible ainsi que les passes. Aux termes des activités, le Club Optimiste local a décerné des prix aux trois premières positions du côté des garçons, en plus d’en faire de même pour les filles.

Les gagnantes et gagnants se sont tous mérité une bourse remise par l’organisme communautaire, dont 25 $ pour la première place, 15 $ en deuxième position et 10 $ pour le troisième échelon.

Garçons

1re position : Xavier Dessaints - École ADS

2e position : Arnaud Patry - École La Passerelle

3e position : Jacob Lavallée - École Notre-Dame de Lourdes

Filles

1re position : Emma Pinard - École ADS

2e position : Élizabeth Therrrien - École Masson

3e position : Élisabeth Leroux - École Hamelin

M. Jean Nadeau souligna l’appui de l’organisatrice du tournoi Mini Phénix, Vicky Mailhot dans le succès de cette activité, en plus du travail et de l’aide apportés par les jeunes de l’équipe de basketball du Phénix Atome D3, ainsi que les arbitres de 4e et 5e secondaire.