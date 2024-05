L’école A.D.S. remporte les honneurs du tournoi de basketball Mini Phénix

Val-des-Sources — La troisième édition du tournoi de basketball Mini Phénix a eu lieu dans le gymnase de l’école secondaire l’Escale de Val-des-Sources, le 8 avril dernier.

Pour l’occasion, huit écoles primaires de la région étaient en compétitions lors de cette journée où plaisir et défi sportif se marient à merveille pour les jeunes athlètes participants.

Au terme de la multitude de parties de la journée, ce sont les porte-couleurs de l’école A.D.S. de Danville, de l’entraîneur Guillaume St-Denis, qui sont finalement repartis avec la bannière de champions 2024, alors que ces derniers ont eu le dessus sur la formation de l’école La Passerelle #1 à l’occasion du match ultime.

Du côté de la finale consolation, les honneurs sont allés à l’équipe de La Passerelle #2 en raison d’une victoire face à leurs jeunes adversaires de l’école Notre-Dame-de-Lourdes.

L’enseignante et organisatrice de l’évènement, Mme Vicky Mailhot, s’est montrée satisfaite de cette troisième édition et d’ailleurs cette dernière ne manqua pas de souligner l’appui au succès de la part des précieux bénévoles au cours de cette journée, notamment en remerciant M. Jean Nadeau (arbitrage) et les joueurs de basketball de l’équipe du Phénix (arbitrage et marqueurs pour les parties), sans oublier les nombreux parents présents à l’évènement.

Avec le succès obtenu encore une fois cette année, il est fort à parier que l’activité pourrait être de retour l’an prochain, et ce, assurément au plus grand bonheur des jeunes sportifs des écoles sur le territoire desservi par la MRC des Sources.