Plusieurs activités sont organisées dans le cadre du 60e anniversaire du tournoi Mousquiri

Richmond — Le tournoi national M-11 Mousquiri de Richmond en sera à sa 60e édition en février 2025 et le comité organisateur tient à informer la population que cinq activités-bénéfice seront organisées au cours des prochains mois afin de souligner cet anniversaire historique.

« Ces activités seront destinées au public et nous espérons que les gens seront nombreux à participer, a déclaré la présidente du comité organisateur du tournoi, Jocelyne Morel. Il y en aura pour tous les goûts et les fonds amassés serviront à organiser un tournoi qui sera des plus mémorablepour cette 60e édition », d’ajouter celle-ci.

Soirée country

Une soirée country avec le groupe local « 100 % Colons » lancera le bal des activités, le samedi 25 mai au terrain de l’exposition agricole du comté de Richmond. Des billets sont déjà en vente sur le site https://lepointdevente.com/billets/60emousquirisoireecountry, au coût de 20 $ par personne. Le coût sera de 25 $ à l’entrée le soir même.

Tournoi de balle-donnée

Puis les 21, 22 et 23 juin, un tournoi de balle-donnée se déroulera au terrain de la ville de Richmond. Le comité organisateur vise la participation de 12 équipes (3 femmes ou jeune de 14 ans ou 50 ans et plus, au moins une femme sur le terrain) avec 3 matchs assurés pour chacune d’entre-elles. Le coût d’inscription est de 350 $ et des bourses seront octroyées aux gagnants et perdants de la finale.

Tournoi de golf

Un tournoi de golf est prévu durant le mois d’août au Club de golf le Belle-View et celui-ci sera suivi d’un souper-méchoui. De plus amples informations concernant cette activité, dont les coûts d’inscriptions seront divulgués au cours des prochaines semaines.

Soirée musicale

En septembre, une soirée musicale tiendra l’affiche au Centre communautaire de Richmond en compagnie de Pat Bergeron.

Soirée de cartes

Les amateurs de cartes sont invités à prendre note qu’une soirée de cartes sera organisée le 9 novembre prochain au centre communautaire de Richmond. Un maximum de 80 joueurs(euses) seront acceptés.

Pour plus d’informations concernant les activités du 60e anniversaire du tournoi national M-11 Mousquiri, ou peut consulter la Page Facebook du tournoi ou le site, www.mousquiri.com

Source : Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri