Danville tiendra la 1re édition de son tournoi de tennis des loisirs

Danville - Le comité des loisirs de Danville convie les amateurs de tennis et le public en général, à la 1re édition de son Challenge des loisirs, qui se tiendra sur l’aire de jeu du centre Mgr Thibault, les 28 et 29 juin prochain. Il n’en coûtera que la modique somme de 25 $ pour s’inscrire à ce tournoi en classes ouvertes (AA-A-B-C).

Celui-ci aura pour objectif de réunir 16 joueurs, dont certains se qualifiant parmi les meilleures raquettes de la région, dans un tournoi d’envergure, qui voudra en quelque sorte se définir comme étant une compétition préparatoire pour les participants, en prémices des différents omniums qui se déroulent déjà au cœur de certaines villes environnantes.

L’idée de mettre sur pied un tournoi de tennis sur le court danvillois découle d’une popularité accrue au niveau de la participation ainsi que de l’enthousiasme créé par l’offre de leçons gratuites offertes l’été dernier.

Pour le comité organisateur, il s’agit également d’une belle opportunité de faire découvrir ou encore redécouvrir ces infrastructures sportives à l’ensemble des citoyens de la municipalité.

Cela s’inscrit également parfaitement avec la nouvelle maxime adoptée par la ville qui est, « Danville s’Active ! ».

Rappelons que depuis les deux dernières années, la municipalité a remis de l’avant la promotion de ses installations récréatives et sportives, en remettant notamment à niveau le terrain de balle, en plus d’y ajouter un panneau indicateur, en ajoutant également trois terrains de pickelball, sans compter l’apport d’articles et d’équipements de hockey pour la patinoire publique extérieure.

Voilà, c’est donc un rendez-vous au 51 de la rue Cleveland, lors de la dernière fin de semaine de juin, afin de participer et/ou d’y aller d’encouragements soutenus envers les athlètes qui fouleront le court de tennis de Danville.