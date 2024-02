Séries 2024 : ce sera une demi-finale entre Warwick et le Desjardins - Wild

Windsor – Les jeux sont faits en vue de la ronde demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Le JB de Daveluyville a eu une fin de semaine de congé ayant éliminé La Guadeloupe en quatre parties.

Le Desjardins – Wild de Windsor et les Cougars de Warwick ont gagné leurs séries en cinq parties, vendredi soir, contre Lac-Mégantic et Coaticook, respectivement.

Il ne restait que la série entre Saint-Cyrille et Louiseville qui s’est rendue à la limite des sept parties et c’est à Daveluyville que les deux derniers matchs ont été présentés, samedi et dimanche, à la faveur de la formation de Louiseville qui se mesurera aux champions de la saison régulière.

De notre côté, les Cougars de Warwick seront les visiteurs dès vendredi à 20 h 30 pour débuter cette demi-finale au meilleur de sept parties.

Les deux équipes se sont affrontées dans une série aller-retour en novembre dernier et les Windsorois avaient eu le meilleur aux pointages de 5-4 et 6-3.

Cependant, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ces matchs et, de toute façon, on remet tous les compteurs à zéro en séries éliminatoires.

Voici l’horaire complet de la série…

– Vendredi 1er mars à 20 h 30 : à Windsor

– Samedi 2 mars à 19 h : à Warwick

– Vendredi 8 mars à 20 h 30 : à Windsor

– Samedi 9 mars à 19 h : à Warwick

Si nécessaire

– Vendredi 15 mars à 20 h 30 : à Windsor

– Samedi 16 mars à 19 h : à Warwick

– Dimanche 17 mars à 15 h : à Windsor

L’équipe vous invite à arriver tôt aux matchs autant au Centre J.-A.-Lemay et à Warwick, car nous attendons des belles foules aux deux endroits.