Début des séries dans la ligue commerciale CGW

Windsor - La saison régulière étant maintenant chose du passé, les quatre formations seniors de la ligue commerciale de hockey CGW de Windsor, entamaient le dernier droit de la campagne, le dimanche 18 février dernier, avec le début des séries.

Le format de celles-ci étant établis sur un processus de victoire et pointage, plutôt que d’élimination directe, chacune des équipes s’affronteront deux fois au total au cours des prochaines semaines, pour en résulter une finale entre les deux meilleures formations et une autre entre les deux équipes de bas de classement.

Ainsi, le programme de la première semaine opposait tout d’abord le St-Gab’s / Plomberie C. Auger aux porte-couleurs du Promutuel / Construitech.

Force est d’avouer que le Promutuel / Construitech était prêt pour ce match, alors qu’il entreprit la partie en force et s’imposa tout au long de la partie, en route vers un premier gain de 7 à 4.

Francis Corriveau (2-2), Matthieu Corriveau(1-2), Anthony Champagne et Phil Dubois, avec un but et une passe chacun, ont été les meilleurs dans la victoire, qui est par ailleurs allée à la fiche du gardien Brandon Garrett, alors que Guillaume Morneau enfila un doublé pour le St-Gab’s et que son coéquipier Charles Veilleux ajouta lui aussi un but en plus de se faire complice d’un autre, l’autre unique marqueur du St-Gab’s / Plomberie C. Auger fut Philippe Bergeron.

Tour du chapeau de Jason Bachand

La dernière joute de la soirée mettait en vedette les joueurs du GMCA et ceux du Bar Val-Joli. Bien que le GMCA est sorti fort en première, ces derniers ont dû trimer dur pour contenir les élans de son adversaire qui au final, aura chèrement vendu sa peau, s’inclinant par le pointage serré de 4 à 3.

Le GMCA peut dire un grand merci à son gardien Vincent Houde qui a su garder les siens dans le match, ainsi qu’à l’attaquant Jason Bachand qui inscrivit pour sa part un tour du chapeau à ce premier match de séries. Michael Couture (1-3) et Sam Grenache (0-3) ont également largement contribué à cette victoire à l’arraché du GMCA. Jean-François Dutilly (1-1), ainsi que Karl Parent et Benoît Bissonnette avec un but chacun, ont assuré la réplique dans la défaite.