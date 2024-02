Une 30e journée d’initiation à la chasse pour des jeunes de la région

Val-des-Sources — Le samedi 17 février dernier, le comité de chasse du Club de chasse et pêche Larochelle, avait convié les jeunes volontaires âgés de 10 et 15 ans, à une journée entière d’activités gratuites en lien avec l’initiation au domaine de la chasse.

L’événement annuel, qui en était à sa 30e édition cette année, aura su réunir plus d’une vingtaine de jeunes, qui ont eu le plaisir d’apprendre et de découvrir quelques rouages importants de ce sport toujours très populaire dans la région.

Ainsi, le comité organisateur proposa aux jeunes, différents ateliers tels que les consignes de sécurités, l’essai supervisé du tir à la carabine, une marche en forêt pour le colletage et l’installation de pièges, la visite d’un tipi, discussion-conférence de personnes autochtone sur l’histoire et leurs coutumes ancestrales, de même que le témoignage d’un vétéran-trappeur de grande expérience. Par la suite, pour le dîner, les participants étaient invités à venir déguster un repas mijoté, fait à partir de 11 sortes de viandes sauvages.

« Le but de notre activité est vraiment d’offrir un premier contact aux jeunes avec la faune et la chasse, d’éveiller les possibilités et ensuite c’est vraiment à eux de voir si c’est quelque chose qui les anime. Au cours des 30 dernières années, nous avons vu des jeunes passés ici qui ont justement développé de l’intérêt dans le domaine et même certains qui sont devenus biologistes et travailleurs de la faune marine, bref aujourd’hui c’est vraiment une base, on ouvre une porte comme on dit, la suite ça leur appartient. », de commenter le président du comté de chasse, M. Éric Charland.

« C’est important de faire connaître aux jeunes l’application des bonnes techniques et méthodes qui permettent le respect de la faune et de leur habitat naturel. », ajoute pour sa part M. Éric Pellerin, membre bénévole du comité organisateur.

Au terme de la journée, chaque jeune s’est vu remettre une veste de chasse, ainsi que des petits cadeaux totalisant plus de 80 $.

Ainsi, pour être en mesure d’offrir une telle journée à la relève, le comité de chasse a pu compter une fois de plus cette année, sur l’appui et la générosité de plusieurs commanditaires, dont notamment, Héritage Faune, Les Gars de Bois Pronature, la ville de Val-des-Sources, le député André Bachand, GTL électrique, Transport Grayson, ainsi que plusieurs autres partenaires d’importances.

