Un doublé historique enregistré lors de la 59e édition du tournoi Mousquiri

Richmond — Les nombreux spectateurs qui ont rempli toute la journée dimanche les gradins de l’aréna de Richmond ont été témoins d’une nouvelle page d’histoire au tournoi M-11 Mousquiri, alors que trois équipes locales participaient pour la première fois à des finales lors de la même édition et deux d’entre elles sont sorties championnes, une autre première en 59 ans, mettant ainsi fin à une disette qui remontait à 2015.

Classe B

En finale de la classe B, deux équipes locales s’affrontaient pour la première fois depuis le début du tournoi en 1964 et le Wild Desjardins (1) de Richmond-Windsor a vaincu de justesse le Wild Desjardins (2) de Richmond-Windsor au compte de 2-1. Isaac Bruneau a inscrit les deux buts des siens et la réplique des perdants est venue de William Lussier.

En demi-finale, les nouveaux champions avaient éliminé les Hawks de Warwick 1-0 en prolongation grâce au filet de Jacob Dubois et au jeu blanc du gardien de but Jérôme Robidoux. Les finalistes avaient pour leur part écarté les Chevaliers de Montréal, 3-1 grâce aux filets de Morgan Ménard, Ayden Lussier et Olivier Larochelle.

A signaler que le Wild (1) avait défait en ronde préliminaire les Tigres (1) de Victoriaville au compte de 5-1. Les marqueurs des gagnants ont été Isaac Bruneau avec 3 buts et une passe, Logan Lacasse et Jacob Péloquin. Puis contre les Tigres (2) de Victoriaville, ce fut un gain difficilement arraché au pointage de 1-0. L’unique compteur a été Philip-Antoine Massé et a noter la très belle performance du gardien de but du Wild, Jérôme Robidoux, qui a effectué des arrêts spectaculaires, surtout dans la dernière minute de jeu pour préserver cette importante victoire.

Le Wild (2) avait terminé sa ronde préliminaire en battant les Tigres (1) de Victoriaville au compte de 3-0 grâce aux buts de Ayden et William Lussier et celui d’Olivier Larochelle. Le gardien de but Tristan Labrie avait récolté le jeu blanc.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Omer Guimond remis par son petit-fils Jean-François Cyr ainsi que la bannière Pierre Daigle présentée par ses petits-enfants Daphnée et Guillaume Roy-Daigle. Les gagnants ont reçu des médailles d’or remises par Mélanie Jeanson et Pierre Bilodeau du tournoi. Les perdants ont mérité des médailles d’argent des mains de Lisette Lapointe et Erica Reid de la Friperie Le Walk In.

Classe A

Puis lors de la finale dans la classe A, un doublé historique s’est produit alors que le Wild Desjardins de Richmond-Windsor a remporté les grands honneurs en battant les Aigles de Saint-Bruno 5-2. C’est la première fois dans l’histoire du tournoi que deux équipes de la ville hôtesse du tournoi remportaient des championnats lors d’une même édition.

Une brillante victoire d’équipe alors qu’il y a eu cinq marqueurs différents, dont Félix Lussier, Samuel Dubé, Gaël Coderre, Ludovic Lacasse 1-2 et Victor Camiré. En demi-finale, le Wild avait facilement disposé des Cougars de la Vallée du Richelieu, 6-0 au profit du gardien Mathis Gagnon alors que les compteurs ont été Laurent Brown et Ludovic Lacasse avec 2 buts chacun, Gaël Coderre et Victor Camiré. Les finalistes avaient eu raison des Braves de Brome-Missisquoi 5-2.

Mentionnons que le Wild avait terminé la ronde préliminaire en beauté en battant facilement les Tigres de la Vallée du Richelieu au compte de 6-1. Les compteurs dans ce match ont été Félix Lussier avec 2 buts, Samuel Dubé, Félix Grenache, Ludovick Gendreau et Laurent Brown 1-2.

L’équipe championne a reçu le trophée perpétuel Sylvain Lefebvre présenté par Guy Marchand et la bannière Robert Dalton présentée par son fils Tim Dalton et sa sœur Heidy, une gracieuseté de Luc Gaudreau, courtier immobilier. Les médailles d’or ont été offertes par la Caisse Desjardins du Val-St-François et présentées par Mélanie Beaudet et les médailles d’argent offertes par le tournoi.

Finalement, dans la classe C, les Montagnards de Ste-Agathe des Monts ont laissé filer une avance de 4 buts, mais ont tout de même remporté les grands honneurs au compte de 5-4 sur le Phœnix (2) de Sherbrooke. Jacob Manouvrier le petit capitaine de l’équipe a inscrit les 5 buts des siens et en a réussi 13 en 5 parties. Les Montagnards avaient disposé en demi-finale des Tigres de Victoriaville 7-1 et Sherbrooke avait eu le meilleur sur les Voltigeurs (1) de Drummondville 2-1 en prolongation.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel du président ainsi que la bannière Roland Tanguay présentée par son fils, Normand. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu des médailles d’or, gracieuseté du Salon de coiffure Fière Allure présenté par Natasha Beaudet et ses garçons Luka et Yoan. Les perdants ont reçu des médailles d’argent offertes par la municipalité du Canton de Cleveland et leur représentant, le conseiller Francis Malenfant.

La présidente du comité organisateur Jocelyne Morel a indiqué que cette 59e édition a été couronnée d’un grand succès. « Cette édition s’est avérée une réussite sur toute la ligne. La température a été clémente et les spectateurs ont été au rendez-vous en grand nombre surtout dimanche dernier avec la présence de 3 équipes locales en finale. Les commentaires des équipes participantes ont été très positifs et nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui à nouveau cette année ont accompli un travail admirable sans oublier l’appui précieux de nos commanditaires », a indiqué Mme Morel tout en signalant que le comité va se mettre au boulot très bientôt en vue de préparer des activités dans le cadre de la prochaine édition qui sera la 60e.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri

