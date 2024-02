Le Phoenix (1) de Sherbrooke BB remporte la première finale du tournoi Mousquiri

Richmond — Le comité organisateur de la 59e édition du tournoi national atome Mousquiri a couronné ses deux premières équipes championnes dimanche à Richmond.

Classe BB

Dans la classe BB, le Phoenix (1) de Sherbrooke a confirmé sa réputation de l’une des meilleures équipes de la province dans cette classe en prenant la mesure des Voltigeurs (1) de Drummondville au pointage de 6-3.

En ronde demi-finale, les nouveaux champions avaient éliminé le Titan de la Rive-Nord Laurentide-Lanaudière 5-2, tandis que les finalistes avaient disposé des Vics de la Haute-Yamaska, 4 à 3 en prolongation.

Les champions du tournoi ont remporté le trophée perpétuel Roger Martel remis par son fils Claude, ainsi que la bannière Daniel Ménard remise par son épouse Louise et son fils Jean-François. Les gagnants ont aussi reçu des médailles d’or, une gracieuseté de la famille Lyster et remises par Gabriel et Daphnée. Les perdants ont reçu des médailles d’argent.

Classe AA

Une nouvelle équipe championne a pour sa part été couronnée dans la classe AA, le Sélect du Collège Français de St-Hubert, l’une des meilleures formations au Québec. Le Sélect a facilement défait en grande finale, la formation des Vics de Yamaska-Missisquoi a u compte de 7-1.

En ronde demi-finale, les champions avaient vaincu les Panthères de Lakeshore Lac Saint-Louis 4-2 et les finalistes avaient disposé des Mousquetaires de Saint-Hyacinthe 5-4.

Les champions du tournoi ont remporté le trophée perpétuel Claude « Pee-Wee » Roy, remis par son frère Jean et la bannière Michèle Nadeau remise par un ami de la famille, Guy Marchand. Les gagnants ont reçu les médailles d’or des mains de Jean-François Millette du Bureau vétérinaire de Richmond et les médailles d’argent ont été remises par Arthur Pearson représentant le Golf Belle-View de Richmond.

La compétition se poursuit toute la semaine alors que beaucoup de nouvelles équipes feront leur entrée au tournoi. A noter que les trois dernières finales auront lieu ce dimanche 18 février à partir de 14 h 30 dans les classes C, B et A.

La présidente de l’événement, Jocelyne Morel s’est dite très heureuse des résultats de cette première semaine d’activités. « Nous avons connu un excellent départ, les foules ont été nombreuses à tous les jours et il règne une belle ambiance dans l’aréna. La cérémonie d’ouverture a été très belle et a touché le cœur des gens. Bref ça augure bien et on espère connaître une autre belle semaine de compétition », a-t-elle déclaré.

Pour en connaître davantage sur le déroulement de la compétition, les gens peuvent consulter le site internet du tournoi, au www.mousquiri.com

Source – Guy Marchand – tournoi Mousquiri