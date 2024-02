Séries 2024 : le Desjardins-Wild et le Sauro de Lac-Mégantic à égalité

Windsor - Vendredi soir, le deuxième but du match d’Olivier Therrien, à 4 : 46 de la période de prolongation, a permis au Sauro de Lac-Mégantic de signer un gain de 6-5 sur le Desjardins — Wild de Windsor lors du premier match de la série quart de finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Une mêlée générale a suivi le but et quelques joueurs ont reçu des pénalités d’inconduite de partie qui pourraient leur valoir des suspensions en vue du ou des prochains matchs.

Soulignons que Maxime Drapeau, du Desjardins — Wild, a reçu une pénalité majeure pour avoir été l’agresseur sur un joueur adverse lors de cette mêlée.

Les deux équipes ont échangé l’avance pendant toute la rencontre disputée devant tout près de 600 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay.

Charles-Olivier Nadeau (3e), Jean-Sébastien Vachon avec ses deux premiers buts des séries et Charles-Olivier Gagnon ont marqué les autres buts des vainqueurs.

La réplique du Desjardins — Wild est venue de Tristan Lamothe, Tommy Roger (1er et 2e), Alex-Antoine Yargeau et Thomas Fredette.

Le gardien de but Alex Leclerc a reçu pas moins de 60 lancers des visiteurs contre 38 pour Guillaume Coderrre.

Match de samedi

Le Desjardins — Wild de Windsor a donné le ton avec quatre buts en première période en route vers un gain de 6-3 contre le Sauro à Lac-Mégantic, samedi soir, dans le deuxième match de la série quart de finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Tommy Roger (3e), Patrick Johnston, Brandon Tracey et Mykaël Létourneau ont donné cette confortable avance aux Windsorois qui ramènent la série à égalité 1-1.

Le Sauro a réussi à réduire l’écart à un seul but en deuxième période sur les buts d’Édouard Dostie et Charles-Olivier Nadeau (4e) et celui de Charles Mercier en troisième période.

Tommy Roger (4e) et Samuel Grégoire ont permis au Desjardins — Wild de souffler un peu avec leurs buts réussis dans les dernières minutes de la troisième période.

Alex Leclerc a reçu 43 tirs des Méganticois tandis que Shawn Ouellette recevait 34 lancers.

Voici l’horaire complet de la série.

– Vendredi 16 février à 20 h 30 : Centre J.-A.-Lemay (série égale 1-1)

– Samedi 17 février à 20 h 30 : Centre sportif Mégantic

– Vendredi 23 février à 20 h 30 : Centre J.-A.-Lemay

Si nécessaire

– Samedi 24 février à 20 h 30 : Centre sportif Mégantic

– Dimanche 25 février à 15 h : Centre J.-A.-Lemay

L’équipe vous invite à éviter les files d’attente en arrivant très tôt à tous les matchs de façon, aussi, à avoir de bonnes places, car les foules seront nombreuses autant à Windsor qu’à Lac-Mégantic.