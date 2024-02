Remise du Prix d’Excellence René Thibault lors de l’ouverture officielle

Richmond — Le comité organisateur du tournoi Mousquiri profitera également de la présence de Valérie St-Jean au tournoi de cette année pour lui rendre hommage en lui décernant le prix d’Excellence René Thibault.

Depuis 1995, le comité organisateur du tournoi national atome Mousquiri en collaboration avec la Ville de Richmond a trouvé une façon d’honorer la mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et un grand bénévole au sein de la communauté, Me René Thibault qui est décédé au printemps 1994, en créant le « Prix d’Excellence René Thibault ».

Ce prix est décerné annuellement lors de l’ouverture officielle du tournoi. Il vise à souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités (sport, affaires, culture, arts, mode, média, politique, bénévolat et autres).

« Le comité organisateur du tournoi et les autorités municipales de Richmond sont fiers de remettre cet honneur à Valérie. Nous tenons à souligner l’excellent travail qu’elle effectue ainsi que le succès qu’elle remporte comme animatrice à la radio musicale et parlée depuis le début de sa carrière dans le monde des médias. L’excellence qu’elle a démontrée au fil des ans a contribué au rayonnement extérieur de notre communauté et nous tenons à la féliciter pour tout ce qu’elle a accompli et surtout pour ses actions à venir », peut-on lire dans le communiqué annonçant cette remise.

Valérie se joint donc à une impressionnante liste de récipiendaires, dont le premier fut l’illustre athlète, M. Ian Hume. Par la suite les autres lauréats ont été le curé Roland Bacon, Mme Michelle Nadeau, M. Réal Veilleux, M. Dustin Jones, M. Daniel Ménard, M. Jean-Paul Deslauriers, Mme Hélène Viger, M. Marc-André Martel, M. Bertrand Ménard, M. Sylvain Lefebvre, M. Jean-Guy Berthiaume, M. Sylvain Daigle, M. Robert Dalton, Mme Jeannette Charland, Mlle Roxane B. Deslauriers, M. Georges-Henri Poulin, M. Yvon Poirier, M. Jean-François Plante, M. Guy Boutin, M. Louis Cloutier, Mme Patricia Henderson, Mme Suzanne Nault, MM. Réal et Marcel Couture, Mme Manon Morin et l’an dernier, M. Rudy Pelletier

signalons que Mlle St-Jean recevra le prix d’Excellence René Thibault le vendredi 9 février à 19 h 30 lors de la cérémonie d’ouverture officielle.

Une bière spécialement conçue pour le tournoi…

Dans un autre ordre d’idée, mentionnons que le tournoi Mousquriri aura sa propre bière cette année, une bière brassée par L’Ardoise, coopérative brassicole de Richmond qui a tenté l’expérience avec beaucoup de succès lors de la dernière édition de l’exposition agricole du comté de Richmond.

« Cette bière Mousquiri, selon l’un des dirigeants de la coopérative, Éric Cardinal, est une blonde à la texture délicate et soyeuse possédant une faible amertume. Elle contient de l’orge, une bonne dose de blé et de l’avoine. Les houblons nobles utilisés lors de sa fabrication lui confèrent des parfums floraux et herbacés. D’une grande “buvabilité”, elle dénote au départ une légère acidité enrobée ensuite par une finale douce et fruitée », de conclure M. Cardinal. C’est donc une invitation à venir faire un tour et déguster une Mousquiri pendant le tournoi ! Rappelons que l’entrée à l’aréna est tout à fait gratuite à tous les jours du tournoi.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri