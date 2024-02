Le Nordik Blades éliminé des séries de la LRH

Val-des-Sources — L’aventure éliminatoire aura été de très courte durée pour le Nordik Blades de Val-des-Sources, alors que l’équipe fut officiellement éliminée du tableau des séries, après avoir perdu les deux premiers matchs de sa série-suicide 2 de 3 face au DLC de La Guadeloupe.

Si les partisans du Nordik Blades avaient espérance de voir leurs favoris causer une certaine surprise en prenant la mesure de la formation qui a terminé tout juste devant eux au classement.

Il faut toutefois avouer qu’une certaine logique fût respectée quand même, alors que le DLC avait tout de même plus que doublé le nombre de victoires de Val-des-Sources en saison régulière.

Qu’à cela ne tiennent les hommes de Michel Pratt ont chèrement vendu leur peau, alors que l’équipe démontrait beaucoup de combativité, mais a malheureusement vu l’avance lui échappée à deux reprises au cours du premier duel, pour finalement s’incliner par la marque de 6 à 4 à l’aréna du Centre sportif Armand-Racine de La Guadeloupe.

Tirant de l’arrière 0-1, le Nordik Blades n’avait plus de marge de manœuvre en se présentant devant ses partisans samedi soir.

Après une première période sans but, où les deux équipes se sont à nouveau livré du jeu ponctué de jeu robuste et d’intensité le long des rampes, le Blades a vu le ciel lui tomber sur la tête en deuxième, alors que l’adversaire a profité d’une pénalité majeure controversée décernée à Jérémy Laroche pour bagarre, alors que son opposant écopa d’un simple deux minutes pour avoir accroché, pour inscrire trois buts sans réplique et jeter une douche froide aux spectateurs présents.

Ces filets marqués auront suffi au DLC pour officiellement prendre les commandes de cette partie et ainsi éliminer leurs hôtes de la soirée, grâce à une victoire au compte de 5 à 1. L’heure sera maintenant au bilan pour les porte-couleurs de l’ancienne ville minière de la MRC des Sources.

Fort à parier que la direction de l’équipe tentera de continuer de bâtir en misant sur l’implication et l’engagement dont les joueurs ont particulièrement fait preuve dans la dernière étape de la campagne.

De ce fait, l’organisation désire prendre un moment afin de remercier ses partisans, joueurs, entraîneurs, personnels de soutiens, l’ensemble de ses précieux bénévoles, l’entreprise Nordik Blades, de même que tous les partenaires corporatifs et communautaires de l’organisation, pour leur support indéniable tout au long de la saison qui vient malheureusement de prendre abruptement fin.