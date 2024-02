Tournoi Sherwood : le Desjardins Wild s’impose en finale M13A

Windsor — Le 46e Tournoi Sherwood de Windsor s’est terminé dimanche par une victoire difficile de 2-1 du Desjardins Wild face au Blizzard de Rouville lors d’une finale M13A chaudement disputée.

D’un point de vue individuel, Bryan Richard du Desjardins Wild a été couronné meilleur gardien de but alors que Eloi Pilotto, du Desjardins Wild, a reçu le titre de meilleur défenseur. Pour sa part, Evan Veilleux-Kendall a été nommé le joueur de plus combatif.

Dans la finale M13B, qui s’est terminée en tirs de barrage, les Mousquetaires #3 de Saint-Hyacinthe ont gagné 1-0 face aux Gouverneurs de Sainte-Foy.

« Nous avons eu droit à deux excellentes finales pour cette 46e édition du Tournoi Sherwood de Windsor comparativement à la semaine dernière où les écarts entre les équipes étaient assez grands. Les six joutes présentées dimanche en demi-finales et en finales ont été des matchs serrés au plus grand plaisir des spectateurs présents. Tout ça a ajouté à la qualité du spectacle pour la dernière journée de compétition de cette 46e édition », soutient Luc Desrosiers, président du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

Mission accomplie

De toute évidence, le président de l’événement est très satisfait des résultats obtenus lors de la 46e édition. « Nous avons eu droit à de beaux matchs de hockey. C’est une belle réussite. Hier (dimanche), nous sommes allés manger ensemble, les bénévoles et tous étaient unanimes : nous venons de compléter une excellente édition. Tout le monde est content de la façon dont le Tournoi s’est déroulé », raconte le président du Tournoi.

M. Desrosiers a tenu à souligner le travail de la cinquantaine de bénévoles qui a œuvré au cours du Tournoi. « Il y a les bénévoles du hockey mineur et ceux du tournoi. Année après année, il y a des gens qui viennent nous donner un coup de main. C’est essentiel à la réussite de notre organisation. Encore cette année, nous pouvons dire : mission accomplie », souligne le président du Tournoi.

« L’assistance était bien présente, peut-être un peu moins que lors de la première semaine d’activités. Nous avons pourtant eu une équipe locale en finale. Nous avons eu quand même de belles foules. Nous avons eu de bons commentaires sur la qualité du tournoi et sur la qualité de nos arbitres. Les gens affirment que c’est un tournoi très motivant pour nos jeunes joueurs de hockey. Ça fait du bien d’entendre que l’arbitrage était excellent. C’est très positif. Il règne beaucoup d’ambiance dans l’aréna de Windsor », de dire M. Desrosiers.

Déjà, les gens de l’organisation pensent à la 47e édition du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor. « Nous commençons déjà à nous préparer. Il pourrait y avoir certains changements, mais c’est un peu trop tôt pour en parler », termine le président de l’organisation.