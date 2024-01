Grand Prix Ski-doo de Valcourt : « Les canons à neige travaillent jour et nuit »

Valcourt — Sous le signe de la relève et de la famille, le Grand Prix de Ski-doo de Valcourt se déroulera les 9, 10 et 11 février prochain. Et les organisateurs ne s’inquiètent pas du peu de neige tombée jusqu’à maintenant.

« Les canons à neige travaillent jour et nuit. Nous avons cinq canons en fonction à plein temps. Ça va être un excellent Grand Prix. Depuis une semaine, il fait quand même assez froid pour la glace. Il va y avoir des courses avec de bonnes conditions de piste », a mentionné Dave Paryzo, directeur des communications au Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

La direction a tenu à préciser que l’organisation est supportée par BRP dans la préparation de la piste.

Comme l’an dernier, la journée du vendredi sera gratuite pour les visiteurs. Pour le reste du week-end, c’est gratuit pour les 17 ans et moins. « C’est une nouveauté de l’an dernier. Nous avons vraiment eu beaucoup de monde. C’est une bonne façon d’attirer des gens et des compétiteurs à l’événement. En même temps, ça nous permet d’accueillir de nouveaux bénévoles », soutient Guillaume Cayer-Richard, directeur général du Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

Tout au long de la fin de semaine, bien des gens de l’extérieur de la région assisteront au Grand Prix de Valcourt. Entre autres, des Ontariens et des Américains prendront part aux festivités.

À l’édition de 2024, la direction s’attend à ce qu’encore plus de visiteurs des États-Unis franchissent les guichets.

« Pour la prochaine édition, il y en aura encore plus. Pour la première fois au Canada, il y aura le championnat de snocross Amsoil. Dans cette série, il y a huit courses aux États-Unis et une seule au Canada, soit à Valcourt. C’est certain qu’il y aura des Américains qui vont venir vivre cette expérience. C’est un peu la Formule 1 du snocross en Amérique du Nord. C’est une première pour eux », de dire M. Cayer-Richard.

Cette situation a aussi amené un achalandage supplémentaire du côté de la billetterie. « Les Américains sont vraiment fébriles de venir ici à Valcourt. La plupart d’entre eux n’ont jamais traversé les douances », soutient le directeur général.

L’an dernier plus de 30 000 visiteurs avaient franchi les guichets. Cette année, les organisateurs s’attendent à faire encore mieux avec le programme de 150 courses et les plus de 300 pilotes.

De plus, la présentation du Snocross Amsoil permettra une visibilité médiatique accrue pour le Grand Prix 2024. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’an dernier, 30 000 personnes ont assisté au Grand Prix et 32 000 ont suivi l’événement sur les réseaux sociaux. Cette année, avec la venue de Amsoil Snocross, on parle d’une estimation de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. La semaine suivante, les courses seront en rediffusion sur Fox Sports, qui atteint 57 millions de foyers en Amérique du Nord.

Dans le but d’animer la Ville durant le Grand Prix, un spectacle monstre se déroulera à l’aréna de Valcourt le samedi soir. En autres, le groupe Lendemain de veille foulera la scène.

Quelque 350 bénévoles seront actifs lors de la présentation du Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

« Le gouvernement du Québec est un partenaire depuis plusieurs années. C’est une façon de faire connaître le sport. C’est un événement touristique majeur. Il y a donc un rayonnement touristique important pour Valcourt et sa région. Nous sommes très fiers d’être partenaires. Nous souhaitons plus de neige, mais la vente de billets va très bien », souligne le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.