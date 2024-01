Quatre athlètes de la région pour porter la flamme à Windsor

Windsor — Le dimanche 28 janvier prochain aura lieu le passage à Windsor de la flamme de la 58e finale des Jeux du Québec. Le départ du relais se fera à 13 h 30 au coin de la 6e avenue et de la rue du Moulin, alors que quatre jeunes de la région vont se passer le flambeau sur un trajet de 2 km qui fera le tour de l’école secondaire du Tournesol pour se rendre jusqu’au Centre sportif J.-A.-Lemay. Le trajet de la flamme se terminera à l’intérieur de l’aréna pour une courte cérémonie protocolaire prévue à 14 h.

Les porteurs de flamme

Cet événement sera l’occasion de souligner notre jeunesse active qui s’implique et participe dans les différentes équipes, que ce soit sur le plan scolaire ou dans nos associations sportives locales.

Athlète No 1 : Charly St-Amant, Saint-François-Xavier de Brompton

Âgée de 13 ans, Charly St-Amant représente l’esprit sportif, notamment par sa pratique de plusieurs sports. Elle joue au soccer depuis ses 4 ans. Elle a également pratiqué le patinage artistique, le futsal, le kick-boxing et le basketball. Depuis son entrée à l’École secondaire du Tournesol de Windsor — programme de Santé globale, elle est membre de l’équipe féminine de volleyball Les Rafales. De plus, elle fait partie des 28 joueuses de soccer niveau U-13 sélectionnées pour former une équipe régionale estrienne. Bref, Charly est née avec un ballon et pour être une sportive.

Athlète No 2 : Nathan Girardin, Val-Joli

Nathan est un élève de 5e année à l’école Saint-Philippe qui adore les activités sportives. Il aime pouvoir se dépasser et se mesurer à lui-même, que ce soit dans les sports d’équipe ou individuels. Il se concentre principalement sur le basketball, la natation et l’athlétisme, où il préfère les courses de longues distances. L’hiver, il pratique également le ski alpin et le ski de fond.

Athlète No 3 : Isaac Pearson, Saint-Claude :

Isaac est un athlète très impliqué dans le milieu sportif et performe dans plusieurs disciplines. Il fait partie d’une équipe de basketball ainsi que d’une équipe de Beach volley interscolaire. Isaac est membre du club de soccer Nitro de Windsor au sein de l’Association du Soccer mineur de Windsor et est également sauveteur national.

Athlète No 4 : Ève Mailloux, Windsor :

Inscrite au programme de Santé globale de l’école secondaire du Tournesol en secondaire 2, Ève Mailloux pratique plusieurs sports, et ce, tant à l’école que dans ses temps libres. Elle patine depuis 6 ans et est très impliquée dans le Club de patinage artistique. Elle s’est d’ailleurs hissée au Niveau Star 5 en patinage. Membre de l’équipe des Rafales à l’école secondaire du Tournesol, elle et son équipe ont remporté la finale régionale l’an passé. Ève a également joué au soccer les deux derniers étés et elle a remporté la finale régionale avec son équipe Nitro U14 l’été passé.