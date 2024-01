La 59e édition du tournoi M-11 Mousquiri se tiendra du 5 au 18 février

Richmond — Après avoir connu un retour réussi l’an dernier suite à la pandémie, le tournoi national M-11 (atome) Mousquiri présentera sa 59e édition du 5 au 18 février à l’aréna Paul-Émile Lefebvre de Richmond. Cette édition coïncidera avec le retour des formations américaines qui seront présentes au nombre de trois dans la classe BB.

« Nous sommes heureux de renouer avec les équipes américaines et cette année nous avons reçu beaucoup de demandes d’inscriptions dans chaque catégorie. La demande a été telle que nous avons dû en refuser, a expliqué la présidente de l’événement, Jocelyne Morel.

Nous avons également obtenu une très bonne réponse de la part des gens pour se porter bénévoles et les commanditaires ont été au rendez-vous. Bref ça regarde bien et nous espérons que la population de la grande région de Richmond nous supportera en grand nombre lors du tournoi », a ajouté Mme Morel tout en précisant qu’il n’y a plus de coût chargé à l’entrée pour les spectateurs.

Compétition

Pour en revenir avec le volet hockey, ce sont 52 équipes qui se feront la lutte dans les 95 parties au programme. Le tournoi accueillera 20 équipes deux lettres, dans les classes AA et BB, ainsi que 32 formations dans les classes A, B et C. En ce qui a trait à la formule du tournoi, elle demeure la même que par le passé, alors que toutes les équipes inscrites sont assurées de jouer un minimum de trois parties. « Cette formule plaît à tous et fait en sorte également que nous ne pouvons accueillir un plus grand nombre d’équipes », de préciser Mme Morel.

Comme le veut la tradition, la diversité des équipes est très importante puisque le tournoi recevra des formations de plusieurs régions du Québec, dont l’Estrie, les Bois-Francs, le Centre-du-Québec, Lanaudière, le Lac-St-Louis, la Montérégie, le Richelieu, Québec, Montréal, l’Outaouais et les Laurentides ainsi que des formations américaines de la région de la Nouvelle-Angleterre.

Pour leur part, les amateurs de hockey de Richmond et de la région pourront encourager quatre équipes cette année. Celles-ci sont toujours formées de jeunes joueurs de Richmond et de Windsor et ils évoluent au sein des formations du Desjardins, Wild de Richmond-Windsor dans les classes A, B et C.

Présidence d’honneur.

Signalons que cette 59e édition sera sous la présidence d’honneur de Valérie St-Jean, une jeune femme native de Richmond qui œuvre dans le domaine des médias. Elle est bien connue dans la région estrienne pour son travail des 10 dernières années, à l’animation musicale de la station Énergie de Sherbrooke. Elle sera présente à l’aréna de Richmond le vendredi 9 février à 19 h 30 pour l’ouverture officielle de la compétition.

Finales et Champions

En ce qui a trait aux finales du tournoi, elles seront disputées les deux dimanches, comme par les années antérieures. Ainsi le premier dimanche, soit le 11 février, on présentera la finale de la classe BB à 16 h 10, suivie à 17 h 10 de la finale de la classe AA. Pour ce qui est des trois autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 18 février. La première aura lieu à 14 h 30 dans la classe C, à 15 h 40 dans la classe B et à 16 h 50 dans la classe A.

Rappelons que lors de la dernière édition du tournoi en 2023, les équipes championnes ont été les Noroits de Donnacona–Pont-Rouge — Saint-Augustin dans la classe AA, les Griffon (2) du Richelieu dans la classe BB, les Cantonniers de Magog dans la classe A, les Cardinaux de Trois-Rivières dans la classe B et les Sieurs de Trois-Rivières dans la classe C.

Source — Guy Marchand — tournoi Mousquiri