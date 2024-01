La flamme des Jeux du Québec sera à Windsor

Windsor – Après sept municipalités de l’Estrie, le flambeau des Jeux du Québec, symbole très fort de l’événement, passera par Windsor le dimanche 28 janvier prochain à l’occasion de la Tournée de la flamme. Il s’agit de la huitième de neuf étapes de ce grand projet du Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux du Québec - Sherbrooke 2024.

Grâce à la collaboration de la Ville de Windsor, le relais de la flamme de 2 km avec quatre athlètes de cette MRC commencera à l’École secondaire du Tournesol dès 13h30 et se terminera au Centre J.A.-Lemay vers 13h50 à l’occasion du Tournoi M13-M15 Sherwood.

À cette occasion, Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, M. Rolland Camiré, maire de Val-Joli et M. Jocelyn Proulx, directeur général du COFJQ-Sherbrooke 2024, prendront la parole. Les athlètes qui assureront le trajet de la flamme sont Isaac Pearson de St-Claude, Louis-Félix Dubois, de Val-Joli, Charly St- Amant de Saint-François-Xavier-de-Brompton et Ève Mailloux de Windsor. Bien sûr, la mascotte Rafale sera aussi sur place !

L’équipe du Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024 visite neuf municipalités de l’Estrie, soit une municipalité par MRC. La dernière étape sera Sherbrooke en février afin de mener le flambeau jusqu’au Palais des sports Léopold-Drolet à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 58e Finale, le 1er mars.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration des 9 MRC de l’Estrie et au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.