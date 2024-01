Mobilisation à la suite de la fermeture annoncée du complexe sportif CBA de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Plusieurs auront été surpris d’apprendre la semaine dernière, la fermeture prévue du complexe sportif CBA, au 31 mars prochain.

À l’instar d’une multitude d’autres commerces et entreprises de services, l’entreprise valsourcienne qui a ouvert ses portes il y aura un plus de cinq ans maintenant, a dû faire face à une réalité économique difficile au cours des derniers mois, notamment en raison de la pandémie, de la hausse des taux d’intérêt et du coût des frais fixes.

Qui plus est, les crédits de taxes dont bénéficiait Sports CBA ont également cessé et si l’on ajoute à cela la situation économique précaire qui touche actuellement le pays, ce sont là autant de facteurs qui ont mené les administrateurs à prendre une telle décision, aussi difficile soit-elle.

« C’est vraiment dommage de devoir en arriver à un tel dénouement. Il faut savoir que nous sommes en recherches de solutions depuis longtemps déjà et que nous avons même amorcé des discussions avec la ville en juin 2023. Comme nous sommes une entreprise privée, cela semble plus compliqué d’avoir accès à certaines formes d’aides et à la limite, nous comprenons très bien cela. Je tiens à préciser que nous sommes confrontés à une rentabilité déficiente des plateaux sportifs intérieurs que nous offrons et une gestion responsable nous pousse vers cette fermeture ou peut-être même un changement de vocation du bâtiment, nous sommes toujours en analyses à ce sujet. », de commenter l’un des propriétaires de l’endroit, M. Marc-Antoine Côté.

Après avoir confirmé que le Resto-Bar Capi10, situé dans la partie avant du complexe, demeurera quant à lui en opération, l’entrepreneur ne ferma pas la porte au maintien et/ou à une relance du volet sportif si jamais de nouvelles opportunités se présentent.

« C’est sûr que nous demeurerons à l’écoute et sommes prêts à discuter de l’avenir du complexe, mais je pense qu’il faut également demeurer réaliste. Sports CBA est une initiative qui apporte une offre sportive diversifiée à la Ville de Val-des-Sources, ainsi qu’à l’ensemble de notre région et d’ailleurs, car en plus du volet local, nous avons une clientèle régulière provenant de grands centres tels que Sherbrooke, Drummondville, Victoriaville et ailleurs, c’est sûr que c’est dommage et que cela va tous nous manquer. Comme on le sait, la mise sur pied d’un tel complexe ne s’est pas faite toute seule et il est important de mentionner que nous sommes trois administrateurs, qui en plus du support des investisseurs commerciaux, bénéficient également de l’appui indéniable d’un prêteur privé. Quelqu’un qui a cru en nous et au projet dès le départ et qui continu d’avancer dans l’aventure à nos côtés, c’est un apport indéniable pour nous tous et je tiens à remercier très sincèrement cette personne. » De poursuivre M. Côté. Ce dernier s’est dit vraiment touché de voir la vague de sympathies qui déferle sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la fermeture, ainsi que le désir de mobilisation de la part de certaines personnes, afin de tenter de maintenir le complexe sportif en activité. Une page Facebook intitulée « Utilisateurs du CBA Val-des-Sources » a même été créé peu de temps après l’annonce, afin de rallier les appuis et il est à noter que celle-ci comptait déjà plus de 430 membres à l’aube de la présente semaine.