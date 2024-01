Les activités reprennent au sein de la ligue commerciale CGW

Windsor - L’ensemble des équipes sautait de nouveau sur la surface glacée du Centre J. A. Lemay le dimanche 7 janvier dernier dans ce qui s’avérait être la première soirée d’affrontements 2024, dans la ligue de hockey commerciale CGW de Windsor. Pour l’occasion, le GMCA était l’hôte du Promutuel/Construitech à 18 h, tandis que le Bar Val-Joli rendait visite à la formation du St-Gab’s/Plomberie C. Auger.

La défensive ne fut certainement pas à l’honneur au cours du premier duel au programme, alors que le GMCA a eu le meilleur sur le Promutuel/Construitech au terme d’un festival offensif, en l’emportant par la marque de 7 à 6. Plusieurs joueurs se sont illustrés de part et d’autre au cours de cette rencontre, à commencer par Philippe Dubois (1-3), Mathieu Corriveau (2-1) et Francis Corriveau (1-2) du côté des gagnants, qui ont aussi vu Jason Bachand (3-1), Michael Couture (1-3) et Sam Grenache (1-3) s’illustrer dans la défaite.

Le St Gab’s/Plomberie C. Auger s’impose

Après un début de match marqué par la parité, le St-Gab’s/Plomberie C. Auger a pris son élan en deuxième pour s’emparer de l’avance et ainsi finalement disposer du Bar Val-Joli au pointage de 5 à 2. Xavier Fournier, Sébastien Letarte et Philippe Brergeron ont inscrit chacun deux points au cours de la rencontre pour le St-Gab’s, alors qu’à l’autre bout de la patinoire, seuls Steve Gagnon et JF Dutilly sont parvenus à tromper la vigilance du gardien Richard Logan.