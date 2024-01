Le Desjardins-Wild n’est guère accueillant envers le Nordik Blade en ce début d’année

Val-des-Sources — Quoi de mieux pour débuter l’année 2024, qu’un affrontement de hockey senior entre les éternels rivaux seniors des deux MRC limitrophes, dont les activités sont couvertes par le journal Actualités - l’Étincelle.

Ainsi, le vendredi 5 janvier, le Nordik Blades de Val-des-Sources était de passage au Centre J. A. Lemay pour y affronter la deuxième meilleure équipe de la ligue régionale, le Desjardins-Wild de Windsor. Selon les données officielles de la LRH, plus de 580 spectateurs s’étaient déplacés dans les gradins de l’aréna windsorois, afin d’assister à cette rencontre.

Une première période qui a donné le ton

Après avoir vu les visiteurs ouvrir la marque dès la deuxième minute de jeu par l’entremise d’Anthony Johnson, les hommes de l’entraineur-chef Sébastien Letarte ont littéralement pris les choses en main pour le Wild, en inscrivant pas moins de quatre buts sans riposte avant de rentrer au vestiaire au terme de la première période.

Qu’à cela ne tienne, le Nordik Blades est tout de même revenu en force au second engagement, dirigeant de belles attaques en direction du filet adverse, si bien que la formation parvint finalement à déjouer de nouveau le gardien Alex Leclerc, cette fois le but fut l’œuvre de Léandre Chartrand, qui inscrivit son troisième de la campagne sur des passes de Joncas et Compagnat à 6 minutes et 21 secondes.

Mais, inspiré par le brio de leur gardien et doté d’une attaque redoutable, le Desjardins-Wild revint à la charge avec deux autres filets avant la fin de la période, soit les 3e et 4e de la saison de l’attaquant Patrick Johnston, ce dernier compléta son tour du chapeau au dernier vingt, pour ainsi terminer sa soirée de travail avec trois buts et une mention d’assistances, pour quatre points. Kevin Jutras (1) pour le Nordik Blades et Patrick Groleau (2) pour Windsor, ont aussi marqué dans cette rencontre qui s’est soldée par une victoire de 8 à 3 du Desjardins-Wild.

Cumulant maintenant 26 points au classement après 16 rencontres et avec quatre matchs encore à disputer, Le Desjardins-Wild s’assure, avec cette victoire, d’une place parmi les quatre premières positions et ainsi d’une participation aux quarts de finales de la ligue régionale de hockey senior.

Scénario tout à l’opposé pour le Nordik Blades, alors que l’équipe encaisse une 12e défaite à la régulière, en plus d’en compter une en tirs de barrage plus tôt cette saison.

Ce résultat lui confère toujours le neuvième et avant-dernier échelon au classement, sept points devant les pauvres Lumberjacks d’East-Angus, seule formation encore à ne pas avoir connu la victoire cette saison.