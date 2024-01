Début d’un gros dernier mois ce vendredi pour le Desjardins - Wild

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor débutera son dernier mois de cette saison régulière 2023-2024 avec la visite des Nordik Blades de Val-des-Sources ce vendredi à 20 h 30.

Les Windsorois ont rejoint le JB de Daveluyville au sommet du classement de la Ligue régionale de hockey avec la victoire de vendredi dernier contre East Angus.

Les deux équipes ont 24 points, mais le JB a joué 14 matchs contre 15 pour la formation dirigée par Sébastien Letarte.

Ce dernier mentionnait après le match de vendredi dernier que tous les matchs du mois de janvier seront d’une grande importance pour le classement final.

« On ne peut pas se permettre de connaître une fin de saison comme celle que nous avons vécue l’an dernier, de commenter monsieur Letarte. Il faudra que tout le monde donne son plein rendement pour qu’on puisse terminer le plus haut possible au classement et avoir le meilleur avantage de la glace. »

Après cet affrontement contre Val-des-Sources, les autres matchs du mois de janvier seront contre les formations de La Guadeloupe, Lac-Mégantic, Saint-Cyrille et Louiseville.

Le dernier match du Desjardins – Wild en saison régulière est prévu pour le 26 janvier.

D’ici là, notre équipe aura besoin des encouragements de ses partisans pour nos matchs locaux, dont celui de ce vendredi à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay contre Val-des-Sources.

L’équipe vous invite à arriver tôt car une autre belle foule est attendue ce vendredi.