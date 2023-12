Le Nordik Blades laisse filer deux points aux mains du Desjardins-Wild

Val-des-Sources - Une autre tranche des duels de hockey senior A, opposant Val-des-Sources à la formation de Windsor, était disputé le vendredi 15 décembre dernier sur la surface glacée de l’aréna Connie-Dion, domicile même du Nordik Blades.

Ayant connu de bons élans au cours des semaines précédentes, le Nordik Blades désirait assurément poursuivre sur cette lancée et tenter d’enregistrer un précieux gain face à ses rivaux du Val-St-François.

Toutefois, le gardien Alex Leclerc et ses coéquipiers du Wild ne l’auront pas entendu ainsi, alors que le Blades fût renversé au pointage 6 à 2.

Il est important de spécifier que le pointage ne reflète pas entièrement l’allure de la rencontre, alors que les spectateurs auront eu la chance d’assister à des pièces de jeu inspirées, où l’aplomb démontré par le gardien et l’opportunisme jumelé à quelques malencontreux détails en défense du côté de Val-des-Sources (VDS) auront finalement été profitables aux visiteurs.

En entrevue avec l’auteur de ses lignes, l’entraîneur adjoint et membre de l’état-major de la formation du Nordik Blades, Mats Cabana, souligna l’implication et l’ardeur au travail des joueurs, qui aura permis de compétitionner encore une fois de belle façon, avec l’une des très bonnes équipes de la LRH. Il va sans dire qu’un but marqué avec six secondes à jouer au premier engagement, ainsi que trois buts inscrits en moins de deux minutes et 35 secondes au milieu du troisième vingt, seront venu passablement contrecarrer les plans de remontée du Blades.

Antony Compagnat (7) et Vincent Cloutier (5) ont été les seuls à s’inscrire à la marque pour Val-des-Sources qui ont vu pour leur part trois des leurs, inscrire des doublés au cours de la soirée, avec les quatrième et cinquième de la saison de l’attaquant Tristan Lamothe, alors que Tommy Roger et Mykaël Létourneau ajoutèrent un huitième et un neuvième but chacun, à leur fiche respective.

La prochaine rencontre du Nordik Blades sera présentée à 20 h 30 ce vendredi 22 décembre à l’aréna de Val-des-Sources, alors que les hommes de Michel Pratt recevront la visite du Constructions Côté-Le Courteau de Louiseville, dans ce qui s’avère être le seul match au programme de la Ligue régionale de hockey avant la fête de Noël.

La semaine suivante le Blades rendra la politesse à ses plus récents invités, en prenant à son tour la direction de Louiseville, pour y disputer un match le 29 décembre prochain.

Le Desjardins-Wild, qui a grimpé au deuxième échelon du classement général avec cette victoire face au Nordik Blades, sera quant à lui de retour sur patin et sur la patinoire du Centre J.A.Lemay de Windsor le 29 décembre, en accueillant pour l’occasion, la seule équipe n’ayant pas encore connu la victoire cette saison, les Lumberjacks d’East-Angus, la rencontre est prévue à 20 h 30.