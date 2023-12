Terry Wilkins, président d’honneur du Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood

Windsor — Au fil des ans, tout le monde a déjà vu la photo de Terry Wilkins, ou plus récemment de son équipe CGW, bien en vue sur un parterre ici à Windsor ou ailleurs dans la région, car l’homme est très impliqué au niveau professionnel, mais il l’est également sur le plan communautaire et sportif et c’est la raison pour laquelle la direction du 46e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor a choisi unanimement de le désigner à titre de président honoraire de l’événement qui prendra l’affiche du 23 janvier au 4 février 2024 au Centre sportif J. A. Lemay.

Sur le plan sportif local, M. Wilkins donne de nombreuses heures à la cause du hockey mineur de Windsor depuis 2010 et encore à ce jour, ayant œuvré dans toutes les catégories du programme MAHG jusqu’au Junior et ce, autant comme entraîneur ou encore comme gérant… Il a en passé des heures à l’aréna sans compter et il le fait encore aujourd’hui.

À travers toutes ces années, il a aussi cumulé des tâches plus importantes de bénévolat, telles que la présidence de l’Association du Hockey mineur de Windsor de 2018 jusqu’à 2020 de même que le mandat de responsable des commanditaires pour notre équipe de hockey senior du Desjardins-Wild de Windsor, une équipe avec qui collabore d’ailleurs bénévolement toujours aujourd’hui.

Terry Wilkins avoue très humblement qu’il a à cœur son engagement communautaire, que ce soit à titre professionnel ou personnel… citant au passage son soutien au Centre de Répit Théo Vallières, à la Courde du Tournesol ou encore, plus récemment, la création du Tournoi de Golf de l’Équipe de courtiers CGW (Corriveau, Gagnon et Wilkins).

« Cette année, pour notre première édition à l’été 2023, les profits récoltés lors de l’activité du tournoi de golf ont été attribués aux trois écoles de Richmond. Une deuxième édition est définitivement déjà à l’agenda pour 2024 et on s’assurera de verser les argents ramassés à de belles et bonnes causes », précise le président d’honneur du 46e Tournoi windsorois, en ajoutant que son objectif est de voir grandir et se pérenniser le tournoi de golf durant les prochaines années afin de continuer à soutenir le milieu.

Comme chaque année, ce n’est pas le fruit du hasard qui a amené les dirigeants du Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor à choisir M. Terry Wilkins comme président honoraire… Les dirigeants souligneront sa sélection d’une manière plus particulière à l’occasion de l’ouverture officielle du 46e Tournoi le vendredi 26 janvier prochain.

Une cérémonie aura lieu à la salle des sportifs de l’aréna avant que le président d’honneur soit appelé à procéder à la mise au jeu protocolaire sur la patinoire. Nous invitons donc toute la population à venir l’applaudir et surtout lui dire un grand Merci pour son implication dans notre communauté.