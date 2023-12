Le Bar Val-Joli renverse et freine le Promutuel/Construitech

Windsor - Après que certaines équipes aient connu des séries de victoires au cours des dernières semaines, nous pouvons dire que le vent à quelque peu changé de côté lors des matchs disputés le dimanche 10 décembre, dans le cadre de la 14e semaine d’activités au sein de la ligue de hockey commerciale CGW de Windsor. Fidèle à son habitude, l’ensemble des formations était en action lors de cette soirée, alors que le Bar Val-Joli avait la lourde tâche d’affronter la puissante formation du Promutuel/Construitech en lever de rideau, tandis que le GMCA avait rendez-vous avec le St-Gab’s/Plomberie C. Auger à 19h30 sur la surface glacée du centre J.A. Lemay.

Il va sans dire que depuis le début de la saison, les affrontements entre le Bar Val-Joli et le Promutuel/Construitech auront donné droit à du jeu ouvert où les pointages élevés auront été légion de part et d’autre. La plus récente rencontre n’aura pas fait exception, alors que le Bar Val-Joli s’est imposé devant son adversaire, un peu comme il l’avait d’ailleurs fait le 17 septembre, en l’emportant par la marque de 10 à 3 face Promutuel/Construitech, qui voit du même coup sa série de gains consécutifs s’arrêter à trois. À noter que tous les joueurs portant les couleurs du Bar Val-Joli se sont inscrits à la feuille de pointage lors de ce match.

Dans l’autre partie à l’horaire, le pointage fut cette fois un peu plus serré, alors que le St-Gab’s/Plomberie C. Auger s’est incliné 5 à 2 face au GMCA. Michael Couture, William Picard, Steve Nadeau, Fred Dubois et Alex Péloquin ont marqué pour le GMCA, tandis qu’à l’autre bout, l’attaquant Isaac Langlois inscrivit pour sa part, un doublé dans la défaite des siens.