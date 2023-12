Le Nordik Blades récolte un point sur une possibilité de quatre au cours du week-end

Val-des-Sources - Après une semaine de congé, le Nordik Blades de Val-des-Sources renouait avec l’action deux fois plutôt qu’une au cours du plus récent week-end d’activité de la ligue régionale de hockey.

Tout d’abord, les hommes de l’entraîneur-chef Michel Pratt recevaient la visite du Sauro de Lac-Mégantic vendredi soir à l’aréna Connie-Dion, avant de prendre le chemin de Warwick moins de 24 heures plus tard, cette fois afin de se mesurer aux toujours redoutables Cougars de l’endroit.

La partie du vendredi 8 décembre aura donné droit à du jeu âprement disputé, alors qu’il y a pratiquement eu parité au chapitre des tirs au but après chacune des périodes. Avec une marque de 2 à 1 en faveur de Lac-Mégantic au terme du premier vingt, tous les espoirs étaient encore permis pour le Nordik Blades.

Cependant, les visiteurs ont fait preuve d’opportunisme en deuxième, en déjouant le gardien Mathieu Bernier à quatre reprises au cours de ce même engagement, tandis que le Blades ne fit bouger les cordages qu’une seule fois. Val-des-Sources ajouta deux autres filets en troisième, mais le mal était déjà fait et la visite est finalement repartie avec une victoire en poche, acquise au compte de 7 à 4. Les marqueurs du Nordik Blades pour ce match furent : Steven Joncas (5), Jérémy Laroche (1), Nicolas Vachon (4) et Anthony Johnson (9). Bernier aura quant à lui repousser 26 des 30 tirs du Sauro, dirigés vers lui, alors que ses coéquipiers auront lancé 29 fois en direction de la cage adverse.

Bris d’égalité samedi à Warwick

Pour le deuxième duel de la fin de semaine, le pilote du Nordik Blades avait décidé de répartir la charge de travail entre ses gardiens et de lancer Jérémy D’Aoust dans la mêlée, face aux Cougars. Encore une fois les Ours polaires auront montré des dents et défendu leur territoire de belle façon tout l’après-midi, alors que Warwick aura eu besoin de la 64e minute de jeu pour l’emporter face à Val-des-Sources.

Steven Joncas(6) en première, Marc-Antoine Perron (1,2) deux fois au second tiers temps, ont noirci la feuille de pointage pour le Nordik Blades, tandis que Samuel Sraaa Loiselle, avec son premier de la campagne, déjoua la vigilance du cerbère Anthony Brassard en milieu d’engagement, portant alors la marque 5 à 4 en faveur des locaux. L’attaquant valsourcien Steven Joncas jeta une douche froide dans l’amphithéâtre, en propulsant les deux formations en période de prolongation à l’aide de son deuxième de la soirée et septième de la saison, inscrit avec 1 minute 36 secondes à jouer en troisième.

Toutefois, c’est Yannick Ethier qui trancha le débat en surtemps, en complétant son tour du chapeau lors d’une pénalité pour accrochage décerné à Anthony Johnson. Malgré la défaite, le Nordik Blades récolta tout de même un précieux point au classement lors de cette partie.

La prochaine rencontre à l’horaire pour le Nordik Blades, qui opposera la formation de Val-des-Sources à ses éternels rivaux windsorois, alors que le Desjardins-Wild sera de passage à l’aréna Connie-Dion ce vendredi 15 décembre, à compter de 20 h 30.