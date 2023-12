52 équipes participeront à la 59e édition du tournoi M-11 Mousquiri

Richmond — Le tournoi national M-11-Mousquiri sera de retour pour une 59e édition, du 5 au 18 février 2024 à l’aréna Paul-Émile Lefebvre de Richmond.

À cette occasion, 52 équipes se feront la lutte dans les cinq classes au programme, soient les classes AA, BB, A, B et C. La ville hôtesse du tournoi, qui a repris ses activités l’an dernier après deux années d’absence en raison de la pandémie, sera représentée par quatre équipes dans les classes A, B et C, sous l’appellation « Desjardins Wild ».

Cette appellation fait suite aux commandites reçues de la part de l’équipe senior du Wild de Windsor et de la Caisse Desjardins du Val-St-François. Mentionnons que les équipes locales sont formées de joueurs provenant de l’association du hockey mineur de Windsor et Richmond.

Selon ce que nous avons été en mesure d’apprendre, ces deux associations se sont regroupées au niveau des membres de la direction afin que Richmond puisse continuer de poursuivre ses opérations normalement (le tournoi Mousquiri par le fait même) même si elle ne rencontre pas les normes exigées par Hockey Estrie, en ce qui a trait aux inscriptions des jeunes et d’équipes de Richmond qui sont nettement insuffisantes.

Donc les deux associations sont distinctes et autonomes, bien qu’elles se partagent certaines tâches au niveau de la direction (moitié-moitié au niveau de la représentation).

Équipes participantes

Pour ce qui est des équipes participantes au tournoi, elles proviendront de différents coins du Québec et on note cette année le retour d’équipes américaines. À souligner que l’entrée sera gratuite pour tous lors des 13 journées de compétition et que les différentes finales seront disputées les deux dimanches du tournoi, soient les 11 et 18 février.

Le comité organisateur du tournoi est pour la deuxième année consécutive sous la présidence de Jocelyne Morel et elle pourra compter sur l’appui de plus de 150 bénévoles pour assurer la bonne marche du tournoi. Outre Mme Morel, celle-ci peut compter sur l’appui de Pyer-Lyne Deslauriers, Jean-Pierre Flamand, Annie Daigle, Mélanie Charest, Jonathan Fontaine, Jason Herbers, Mélanie Jeanson et Guy Marchand, entre autres au sein du bureau de direction.

D’autres informations relatives à la 59e édition du tournoi national atome Mousquiri vous seront divulguées au cours des prochaines semaines

Texte par Guy Marchand, tournoi Mousquiri