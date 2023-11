Le Desjardins – Wild s'écroule en troisième période contre Coaticook

Windsor - Le Desjardins – Wild de Windsor a vu le Dynamik Service agricole de Coaticook inscrire cinq buts en troisième période et les visiteurs ont signé un gain de 7-3, dimanche après-midi, au Centre J.-A.-Lemay.

Maël Plante (4e), Francis Poulin (3e et 4e) et William Châteauvert (4e et 5e) ont permis aux visiteurs de signer un deuxième gain au cours de la fin de semaine.

William Jacques (4e) et Félix Meunier (2e) ont complété la marque pour les Coaticookois.

Tristan Lamothe (1er), Samuel Grégoire (10e) et Piaget Ntakarutimana (7e) ont répliqué pour les Windsorois qui demeurent au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 16 points tout comme la formation de Daveluyville.

Les joueurs du Desjardins – Wild ont dirigé 36 lancers vers Philippe Dion tandis que Kevin Tardif recevait 38 tirs.

Avant le match, une autre tranche du trophée Dominic-Fontaine a été décernée et c’est Maxime Drapeau qui a été honoré.

Le Desjardins – Wild disputera son prochain match local ce vendredi, à 20 h 30, alors que Les Constructions Côté – Le Courteau de Louiseville seront les visiteurs au Centre J.-A.-Lemay.

L’équipe vous invite à arriver tôt afin d’éviter les files d’attente.