Grosse victoire du Nordik Blades devant ses partisans

Val-des-Sources - Le vendredi 10 novembre dernier, le Nordik Blades senior A de Val-des-Sources recevait la visite du Dynamik de Coaticook à l’aréna Connie-Dion.

Ne comptant qu’un seul gain à sa fiche depuis le début de la campagne, le Nordik Blades entendait profiter du passage de la formation qui les précède directement au classement, pour tenter de doubler le nombre dans sa colonne des victoires.

Ainsi les hommes de Michel Pratt ont tout d’abord vu Coaticook ouvrir la marque à la troisième minute en première avant que Francis Corriveau et Anthony Johnson ne répliquent avant la fin de l’engagement, permettant du même coup à Val-des-Sources de retraiter au vestiaire avec une avance de 2 à 1.

L’avantage numérique débloqua littéralement pour le Blades en deuxième, alors que l’équipe marqua trois de ses quatre filets de l’engagement, avec l’avantage d’un homme, portant le pointage 6 à 2 en faveur des locaux, après 40 minutes de jeu.

Un moment inquiétant est survenu à mi-chemin dans le match, alors que l’attaquant valsourcien Gabriel Fréchette est demeuré de longues minutes sur la glace et évacué par civière, après avoir été victime d’un contact à la tête reçu de la part de Janik Lowry-Gagnon.

Transporté par ambulance, Fréchette a fort heureusement reçu son congé de l’hôpital quelques heures plus tard. Danick Caron tenta de ramener le Dynamik dans le match avec deux buts au dernier tiers, mais Vincent Cloutier, avec son deuxième de la rencontre également, s’assura de fermer les livres à l’avantage du Nordik Blades, qui l’emporta finalement au compte de 7 à 4 devant des partisans des plus ravis.

Voilà une victoire qui fera très certainement le plus grand bien à l’ensemble de l’équipe, qui consolide ainsi sa 9e place au classement de la ligue régionale de hockey (LRH) et n’est plus qu’à deux points du Dynamik avec un match en main.

Cette semaine le Nordik Blades se rendra du côté du Centre sportif Piché de Daveluyville pour aller y disputer la victoire au JB et ainsi tenter de venger le cuisant revers de 10 à 1 subi aux mains des derniers il y a de cela deux semaines à peine, la rencontre est prévue débuter à 20 h 30.