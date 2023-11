Alex Leclerc brille dans un gros gain du Desjardins - Wild

Windsor — Le gardien de but du Desjardins - Wild de Windsor, Alex Leclerc, a été brillant dans un gain de 3-1, vendredi soir, contre le JB de Daveluyville.

Les 862 spectateurs présents au match ont vu celui qui a été choisi le joueur du match Cherry River bloquer 48 des 49 tirs dirigés vers lui.

Seul Julien Martel (2e), en deuxième période, a réussi à le déjouer en deuxième période alors que les visiteurs étaient en avantage numérique.

Patrick Groleau (1er) et Samuel Grégoire (5e) ont permis aux Windsorois de remporter cette importante victoire face aux champions défendants de la Ligue régionale de hockey.

Piaget Ntakarutimana (5e) a été l’autre buteur des locaux alors qu’il restait 45 secondes à faire à l’engagement initial.

Les joueurs du Desjardins — Wild ont dirigé 30 lancers vers Alexandre Caron.

Avez les résultats des matchs de vendredi, Saint-Cyrille détient le premier rang du classement avec 17 points, Windsor suit avec 12 points et les formations de Warwick et Daveluyville ont, respectivement, 11 et 10 points.

Mentionnons qu’avant le match, un hommage à la dixième saison du Desjardins - Wild a été rendu avec la présence de plusieurs anciens membres de la formation.

Des retrouvailles qui ont plu au public… et à ces derniers aussi!

Un autre rendez-vous local important est à l’horaire pour ce vendredi 17 novembre, dès 20 h 30, alors que les Cougars de Warwick seront les visiteurs.