La flamme des jeux du Québec sera de passage à Val-des-Sources

Val-des-Sources — La flamme des jeux du Québec s’arrêtera à Val-des-Sources ce mercredi 8 novembre dans le cadre de sa tournée estrienne, en marge de la 58e finale des jeux du Québec qui se tiendront à Sherbrooke en mars 2024.

Il s’agira de la seconde halte sur les neuf qui sont prévues pour la flamme au cours des prochains mois, cette dernière fera ainsi un arrêt dans chacune des MRC de l’Estrie.

C’est donc dire qu’après la ville de Cowansville, il y a de cela quelques semaines, c’est maintenant au tour de Val-des-Sources d’accueillir le passage du flambeau, avant qu’il ne poursuive ensuite son parcours du côté de Coaticook, Magog, Lac-Mégantic, Granby, Dudswell et Windsor.

« Grâce à la collaboration de la Ville de Val-des-Sources, le Comité organisateur visitera l’école de la Passerelle et l’école de l’Escale. Dès 13 h 30, il y aura un relais de flamme de 2 km avec des athlètes de la région et la participation des élèves des écoles de la Passerelle, la Tourelle et de l’Escale. Le parcours débutera à l’école primaire de La Passerelle, et se conclura à l’école secondaire de l’Escale. Les athlètes participant au relais seront Éric St-Amand et Alec Robidas, joueurs de soccer ainsi que Maya Roy et Léanne Dusseault, judokas ayant participé aux Jeux du Québec. Des allocutions de M. Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources, de M. Jocelyn Proulx, directeur général du Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux du Québec — Sherbrooke 2024 ainsi que d’une athlète ayant participé aux Jeux du Québec en 2015 et 2017, seront prononcées vers 13 h 50 à l’école l’Escale. Bien sûr, notre mascotte Rafale sera aussi sur place ! », pouvait-on notamment lire dans la note de presse annonçant l’événement.