Maxime Drapeau et le Desjardins - Wild s’éclatent contre East Angus

Windsor — Maxime Drapeau a dirigé l’attaque du Desjardins - Wild de Windsor avec quatre buts dans une brillante victoire de 15-3, vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Les 667 bruyants spectateurs ont encouragé sans ménagement leurs favoris peu importe le moment de la partie et ont ovationné le joueur Cherry River du match quand il a marqué son cinquième but de la saison en fin de troisième période.

Les locaux ont pris une confortable avance de 7-0 dès la première période avec les buts de Thomas Fredette (1er), Gabriel Morneau (1er), Maxime Drapeau (ses deux premiers buts du match, Jordan Chabot (1er), Tommy Roger (2e) et Samuel Grégoire (3e).

Christophe Jutras (2e), Maxime Bourque (1er), Thomas Fredette (2e), Mykaël Létourneau (3e), Alex-Antoine Yargeau (3e) et Tommy Roger (3e) ont complété dans les deux périodes suivantes en plus des buts de Maxime Drapeau.

Mathieu-Olivier Vaillancourt (1er) et Mathias Milette (4e et 5e) ont répliqué pour les visiteurs qui ont dirigé 35 lancers vers les gardiens Alex Leclerc et Raphaël Bernard qui ont protégé le filet des locaux.

Les Windsorois ont dirigé 68 lancers vers Cédric Delage et Miguel Savoie.

Deuxième victoire

Le Desjardins - Wild de Windsor a été chercher quatre gros points importants au classement, ce weekend, en signant un deuxième gain en 24 heures contre les Lumberjacks d’East Angus, samedi soir.

Après un gain de 15-3, vendredi soir, les Windsorois ont remporté le match de samedi au compte de 7-1 à East Angus.

Une autre grosse victoire d’équipe pour les protégés de Sébastien Letarte qui ont pris une avance de 2-0, en première période, sur les buts de William Roy (1er) et d’Isaak Châteauneuf (1er).

Samuel Grégoire (4e) et Jordan Chabot (2e) ont ajouté à l’avance des Windsorois à la période médiane.

Piaget Ntakarutimana (3e), William Roy (2e) et Alex Therrien (1er) ont complété le pointage en troisième période.

Nicolas Delage a privé le gardien Alex Leclerc d’un jeu blanc. Ce dernier a reçu 27 tirs dans la rencontre contre 46 pour Miguel Savoie.

Soulignons que Samuel Grégoire et Piaget Ntakarutimana ont terminé le match avec un but et trois mentions d’aide.

Avec les victoires de la fin de semaine, le Desjardins - Wild a grimpé au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec une fiche de quatre victoires et huit points en cinq matchs.

C’est la formation de Saint-Cyrille qui mène le classement avec neuf points.

Le Desjardins - Wild sera sur la route, ce weekend, pour y affronter les Nordik Blades à Val-des-Sources ce vendredi à 20 h 30.