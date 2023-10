Le GMCA continue de connaitre des difficultés

Windsor - Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement un peu trop souvent pour les joueurs du GMCA par les temps qui courent, alors que l’équipe s’est inclinée pour un quatrième match de suite dimanche passé, dans le cadre de la soirée marquant la septième semaine d’activités de la ligue commerciale de hockey CGW de Windsor.

Cette fois, l’équipe a baissé pavillon devant les meneurs de la ligue, le Promutuel/Construitech, par la marque de 4 à 2. Mentionnons notamment la performance de deux buts et une passe de l’attaquant Guillaume Morneau dans la victoire.

Dans l’autre confrontation ayant eu lieu un peu plus tôt dans la soirée, le Bar Val-Joli a pris la mesure de ses plus proches poursuivant au classement, en défaisant le St-Gab’s/Plomberie C. Auger par la marque de 6 à 4 au centre J.A Lemay.

Mario Cloutier (1-2), Jean-François Dutilly (0-3) et Jason Champagne (2-0) se sont particulièrement illustrés dans la victoire, alors que Anthony Raymond inscrivit trois points de plus à sa fiche du côté perdant.