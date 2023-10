Le St-Gab’s/Plomberie C. Auger ne fait qu’une bouchée du GMCA

Windsor - La formation du St-Gab’s/Plomberie C. Auger s’est payé un festival offensif face au GMCA, dans le cadre de la cinquième semaine d’activités de la ligue commerciale, en l’emportant par la marque de 10 à 1, dimanche soir dernier.

Parmi les faits marquants de la soirée, mentionnons entre autres choses la performance de quatre buts et une passe de l’attaquant Charles Thibodeau, de même que les deux buts et deux passes de Maxime Lemieux, tandis que Jacob Tessier ajouta pour sa part trois points de plus à sa fiche personnelle, à l’aide d’une récolte de deux buts et une passe.

Maxime Drapeau fut le seul à assurer la réplique pour GMCA, qui encaisse ainsi un deuxième revers consécutif.

Le Promutuel/Construitech a quant à lui poursuivi sa série victorieuse de belle façon en prenant la mesure du Bar Val Joli au pointage de 8 à 3, lors du second affrontement de la soirée présenté au Centre J. A. Lemay de Windsor. Phil Dubois (3-1), Matthieu Corriveau (2-1) et Mike Boersen (1-1) auront particulièrement bien fait du côté des vainqueurs.