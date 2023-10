Mégane St-Cyr et les Royales 16U féminins du Québec remportent l’or en baseball

Val-des-Sources — La jeune joueuse de baseball valsourcienne, Mégane St-Cyr a eu la chance de vivre une expérience pour le moins hors de l’ordinaire au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, alors que son équipe à participer au tournoi DMV Series à Baltimore aux États-Unis.

Évoluant principalement au poste de voltigeuse de centre durant la compétition, la jeune femme de 16 ans était l’une des cinq joueuses estriennes au sein de la formation portant le nom des Royales du Québec.

L’équipe aura par ailleurs connu un parcours sans faille en ronde préliminaire, remportant des victoires successives face aux DC Force de Washington-Baltimore (6 à 1) et le New York Wonder White (12 à 2). Forte de ces deux victoires importantes, l’équipe termina première de sa division, bénéficiant ainsi d’un laissez-passer direct pour la finale présentée le dimanche.

Un défi s’annonçait toutefois de taille pour Mégane St-Cyr et ses coéquipières en match ultime, alors que ces dernières devaient livrer bataille à l’équipe championne de l’édition 2022, les Wonders Blue de New York. Quoi qu’il en soit, les représentantes du Québec ne semblèrent aucunement intimidées par l’historique de leurs adversaires, si bien qu’elles l’emportèrent par la marque de 7 à 3, mettant ainsi la main sur les grands honneurs de la compétition.

C’est donc avec beaucoup de fierté et une médaille d’or au cou que l’étudiante à l’école secondaire l’Escale est rentrée à la maison.

« Jouer un tournoi de baseball aux États-Unis représentait assurément un rêve pour moi et je tiens à remercier l’équipe d’entraîneurs pour leur confiance et de m’avoir permis de vivre cette expérience incroyable. Je dois avouer que je n’avais pas obtenu des statistiques à la hauteur de mes attentes cette année dans le 17 U Estrie, alors de pouvoir revenir sur le terrain et remporter le titre à Baltimore, c’est juste wow… je ne pouvais demander mieux pour regagner en confiance et terminer ma saison. », de confier la fille du couple Marc St-Cyr et Hélène Bedard.

L’heure étant maintenant au bilan, l’adolescente profitera de la saison morte pour se reposer quelque peu et évaluer les options qui s’offrent à elle en vue de la prochaine campagne.

« Je me vois fort probablement poursuivre avec mon équipe Estrie l’an prochain, mais il est encore tôt et on verra ce qui va arriver. », conclut sagement la jeune femme.