La randonnée agro-vélo Carottes & Garnotte du Val-Saint-François est de retour

Richmond – La MRC est heureuse d’annoncer la tenue d’une deuxième édition de la randonnée agro-vélo Carottes & Garnotte cet automne. Les adeptes de vélo de gravelle sont invités le 14 octobre prochain à découvrir les belles routes de campagne du Val-Saint-François, où paysages flamboyants, agriculture biologique et produits du terroir seront à l’honneur. Les places sont limitées, assurez votre participation en achetant votre billet en ligne rapidement. Visitez les événements dans la section Quoi faire du site www.tourisme.val-saint-francois.com.

Le parcours d’environ 60 km promet une randonnée des plus dynamiques sur des routes pittoresques de campagne comportant près de 500 m de dénivelé positif.

« Cet événement est une occasion unique de célébrer la beauté de la MRC du Val-Saint-François, sa richesse agricole et son esprit communautaire. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux passionnés de vélo de gravelle une expérience complète, alliant sport, environnement et gastronomie locale », explique Marie-Josée Laforge, coordonnatrice du réseau cyclable et organisatrice de l’événement.

Cette journée riche en découvertes et en aventures débutera à 9 h avec un bon café équitable et une visite guidée de la ferme biologique Le Domaine Les Cèdres, située à Racine. Un arrêt pour le dîner est ensuite prévu au Marché champêtre de Melbourne pour ravir les papilles de produits locaux. La randonnée se clôturera par la dégustation d’une bière de la toute nouvelle microbrasserie de Racine, pour se désaltérer en bonne compagnie. Un événement clé en main parfait pour terminer votre saison de vélo sur une bonne note.

Pour plus d’informations sur cet événement, communiquez avec Marie-Josée Laforge, coordonnatrice du réseau cyclable La Cantonnière à [email protected].