Le Promutuel/Construitech prend la tête du classement

Windsor - Ce dimanche 1er octobre, le Promutuel / Construitech a poursuivi sur sa lancée victorieuse amorcée la semaine précédente, en prenant cette fois la mesure de la formation GMCA par la marque de 5 à 3 au centre J. A. Lemay de Windsor.

Soulignons par ailleurs les performances de Sébastien Morneau (2 buts), Matthieu Corriveau (1-1) et Francis Corriveau (2 mentions d’assistances), qui inscrivirent 6 points chacun au cours de ce match pour les vainqueurs.

À l’autre bout de la patinoire, l’attaquant du GMCA, Steve Gagné aura quant à lui également récolté deux points au cours de la soirée, à l’aide d’un but et une passe.

Ce gain du Promutuel / Construitech lui permet de se hisser seul au sommet du classement général de la ligue commerciale CGW, deux-points devant le Bar Val Joli.

Ces derniers furent d’ailleurs les tombeurs du St-Gab’s / Plomberie C. Auger par la marque de 4 à 1, au cours du second affrontement de la soirée. Jason Champagne (2-1) et Martin Dion(0-3) ont été les meilleurs du côté de Val-Joli, tandis que Sébastien Letarte fut le seul joueur du St-Gab’s / Plomberie C. Auger, a déjoué la vigilance du gardien Mathieu Bernier, sur une passe de Maxime Lemieux.

Les duels du 8 octobre prochain opposeront le St-Gab’s/Plomberie C. Auger contre le GMCA à 18 h. Ensuite, le Promutuel/Construitech contre le Bar Val Joli à 19 h 30.