La formation JN Auto remporte les championnats provinciaux mixtes E

Actualités-l’Étincelle — Du 22 au 24 septembre dernier, la ville de Stanstead était l’hôte des championnats provinciaux de balle lente mixte des classes E et D.

La formation portant les couleurs du concessionnaire de véhicules usagés JN Auto, situé au 317 de la route 116 à Cleveland, a profité de son passage à cette compétition pour s’emparer des honneurs de la classe provinciale E.

Formée pour l’occasion de sept gars et cinq filles, provenant principalement tous des MRC du Val-St-François et des Sources, de même que des municipalités de Saint-Félix de Kingsey et Victoriaville notamment, l’équipe aura eu le dessus en grande finale sur celle de Biocompost, par la marque de 11 à 7.

La compétition se déroulant sur la surface de jeu du parc Beebee Memorial, auront assurément su captiver l’attention des personnes présentes, à l’aide de confrontations âprement disputées entre des opposants venus d’un peu partout au Québec.

Fier représentant de notre région, JN Auto aura pour sa part complété son tournoi avec une fiche de cinq victoires contre un seul revers, lequel fut ironiquement subi en ronde préliminaire aux mains de son éventuel adversaire du match ultime.

Félicitations à l’ensemble de l’équipe qui comptait dans ses rangs le capitaine Michel Leblanc, Megan Houle, Mélanie Boisvert, Nadia Demers, Pierre Ayotte, Karl Beaulieu, Guillaume Leblanc, Emrick Lecomte, Jamie Houde, Mel Jutras, Marika Beauregard et le lanceur Richard Lefebvre.