Le Nordik Blades termine son calendrier préparatoire avec deux revers face à Warwick

Val-des-Sources — La période des expériences est révolue pour le Nordik Blades de Val-des-Sources, alors que l’équipe a terminé ses matchs préparatoires, en s’inclinant coup sur coup face à leurs rivaux de toujours, les Cougars de Warwick.

Les hommes du nouveau pilote Michel Pratt se faisaient tout d’abord les hôtes des Cougars, le vendredi 22 septembre à l’aréna Connie-Dion. Les choses ne se sont pas trop mal passées au départ pour les deux équipes, elles qui se retrouvaient au coude-à-coude jusqu’à la neuvième minute de la troisième période.

Toutefois, à compter de ce moment, les visiteurs prirent les choses en main, en inscrivant leur quatrième et cinquième filet de la soirée en moins de 2 min 40 s, pour se sauver avec une victoire à l’arraché au compte de 5 à 3.

Val-des-Sources n’a cependant pas à rougir de sa performance lors de ce match, bien au contraire, alors que l’équipe a largement dominé au chapitre des tirs au but avec un total de 52 rondelles dirigées sur le filet du Warwick contre 41 pour les Cougars.

Un samedi sur la route

Le Nordik Blades n’entendait pas s’apitoyer sur son sort trop longtemps, alors que l’équipe remettait la politesse aux Cougars dès le lendemain, en se rendant du côté de l’aréna de Warwick, dans ce qui s’avérait être le dernier match hors-concours à son calendrier préparatoire.

Si le Nordik Blades avait connu un départ plutôt intéressant la veille, les choses se sont compliquées quelque peu lors de la partie du samedi, notamment au niveau du pointage, alors qu’ils se sont inclinés par la marque de 7 à 2.

Le valsourcien, Kyle Mason, avait lancé les hostilités en propulsant son équipe en avance 1 à 0, à la suite de son deuxième filet réalisé à l’entraînement.

En dépit d’une parité dans les lancers en première, les Cougars se sont inscrits au tableau en trois occasions, uniquement au cours de cet engagement.

Francis Poulin tenta de réduire l’écart pour Val-des-Sources avec un filet au début du deuxième tiers, mais Warwick n’avait pas dit son dernier mot.

Ces derniers ajoutèrent un but en deuxième et trois autres au troisième engagement, en route vers un gain relativement facile et sans incidence, de 7 à 2.

Le Nordik Blades clôture donc son entraînement avec une fiche d’une victoire contre trois revers.

L’ours polaire se prépare donc maintenant à entamer sa saison 2023-2024, alors que l’équipe disputera sa première partie contre le Sauro de Lac-Mégantic, en direct du centre sportif Mégantic, le 29 septembre prochain à 20 h 30.