Les Diamonds 11UB des Sources : champions régionaux

Val-des-Sources — La dernière semaine marquait le début des championnats régionaux de baseball un peu partout au Québec.

Ayant connu un certain succès à ces compétitions au cours des dernières années, le baseball mineur de la MRC des Sources était une fois de plus bien représenté avec la présence de trois formations, qualifiées respectivement dans les catégories 11UB, 13 UB et15 UB.

Particularité intéressante, l’organisation du championnat de niveau 11UB avait été confiée cette année au groupe chapeautant le baseball mineur local dans les Sources, alors que le 13UB se jouait à Drummondville et la catégorie 15UB à Victoriaville.

Ainsi, plusieurs joutes ont eu lieu sur les terrains de Danville et de Val-des-Sources tout au long de la semaine d’activités, au terme de laquelle la formation des Diamonds aura été sacrée championne à la maison en remportant son dernier duel par le pointage très serré de 6 à 5, face à la formation du Rocket de Coaticook.

Il s’agit donc d’un championnat amplement mérité et doté d’un parcours sans faille pour les jeunes troupiers des entraineurs, Jeff Leroux, François Beaudoin, Simon Bélisle et Marty Boivin.

Finale pour le 15UB

Il s’en est fallu de très peu que le baseball mineur des Sources ne réussisse un doublé régional, alors que la formation du 15UB a malheureusement plié l’échine par la marque de 6 à 1 en grande finale dimanche face au Laurier de Victoriaville.

Pour ce qui est des jeunes du niveau 13 U, en dépit de bonnes parties disputées, ces derniers n’ont pu être en mesure de se qualifier pour les demies finales.

La présidente de l’Association du baseball mineur des Sources, Mme Cindy Yergeau, avait d’excellents mots pour l’ensemble des jeunes participants, ainsi que toute l’équipe de bénévoles ayant permis de réaliser la tenue des régionaux 11 UB dans la région.

« Avec la pluie qui s’est invitée, ce ne fut pas de tout repos. Il aura fallu une bonne logistique et faire preuve de flexibilité, car on a dû détourner des parties vers les terrains moins détrempés de Danville et Val-des-Sources. De ce fait, j’aimerais remercier toutes les personnes impliquées de près et de loin dans l’organisation, ainsi que les villes de Danville et Val-des-Sources pour leur appui. Je terminerais en félicitant bien entendu les jeunes champions de notre région, mais aussi les finalistes, les participants, les équipes d’entraineurs, de même que tous ceux qui ont évolué au sein du programme 2023 de l’Association de Baseball mineur des Sources. », a-t-elle mentionné.