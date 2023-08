Trou d’un coup réalisé au club de golf Val-des-Sources

Val-des-Sources — Un fait toujours impressionnant et relativement peu commun, s’est produit au club de golf Val-des-Sources, le samedi 19 août dernier, alors qu’une équipe de participants furent témoins du trou d’un coup de l’un des leurs.

L’exploit, réalisé au trou #3, est celui de M. Keven Bédard qui a réussi son fait d’armes à l’aide d’un fer 7, sur un parcours de normale 3.

« C’est vraiment spécial, à vrai dire je ne croyais même pas avoir la chance d’assister personnellement à un tel événement une fois dans ma vie et là, c’est à moi que ça arrive, c’est super plaisant. J’ai vu la balle se déposer sur le vert, mais de ma vision je ne l’ai pas vu rouler dans la coupe, j’ai vraiment réalisé la situation quand mes chums m’ont sauté dans les bras. De plus, je venais tout juste de dire à la blague à mes partenaires de jeux, qu’habituellement les par 3, sont synonymes de “double over par” pour moi. », de confier tout sourire, M. Bédard.

Voilà donc un élan digne de mention pour celui qui en était à une cinquième partie seulement cette année et qui recommence graduellement à parcourir les verts de Val-des-Sources et de la région, après une pause qui aura durée tout près de 14 ans.