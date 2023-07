Val-des-Sources fait place au Slackline en juillet

Val-des-Sources — Le samedi 29 juillet prochain, la ville de Val-des-Sources accueillera une nouvelle fois des athlètes de haute voltige, dans le cadre de la cinquième édition de la journée Slackline.

Les spectateurs sont donc invités à se rendre à la Place de la Traversée, afin d’assister à des démonstrations d’agilités à couper le souffle.

Les visiteurs pourront donc, une fois de plus cette année, assister à des prouesses hors de l’ordinaire sur highline et slackline, tout en ayant la possibilité de tester leurs propres habiletés sur sangle élastique ou encore de s’initier à cette discipline pour le moins singulière, s’apparentant même quelque peu au funambulisme.

Le site, situé au 175 de la rue Jeffrey, ouvrira à compter de 10 h avec la présence du populaire marché public, s’ensuivra vers 11 h d’une allocution du maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, lequel prendra la parole afin de lancer officiellement l’édition 2023.

La programmation de la journée proposera une diversité d’activités aux personnes présentes, alors que les festivaliers pourront bénéficier d’ateliers de slackline et de cirque, du yoga en famille, des prestations d’athlètes plus visuellement accessible et réalisés près du sol, animation, maquillage et ballons pour les enfants, sans oublier le volet musical qui sera assuré par la présence en continu de DJ Gandalf, ainsi que le spectacle de Jonathan Guérette et Norman Paradis sur la scène Englobe à compter de 19 h.

C’est donc un rendez-vous auquel vous convie le comité organisateur, la ville de Val-des-Sources ainsi que ses partenaires : Desjardins, Englobe, les députés André Bachand et Alain Rayes, Coop Métro Plus et l’entreprise Claude Bourque Électrique.